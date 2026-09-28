Латвия - Кипр (28.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 28 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Латвия и Кипр. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Михал Оченаш. Игра прошла на стадионе «Сконто» в городе Рига.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Латвия (схема 5-3-2): Рихардс Матревикс, Робертс Савальниекс, Денисс Мелникс, Антоний Черномордый, Деннис Сиркин, Андрей Цыганик, Дмитрийс Зеленковс, Эдуардс Эмсис, Лукас Вапне, Владиславс Гутковскис, Робертс Улдрикис.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Кипр на сегодняшнюю встречу: Фабиано, Ник Царулла, Константинос Сотириу, Николас Панайоту, Йоргос Малеккидис, Костакис Артиматас, Григорис Кастанос, Маркус Эдвардс, Яннис Кости, Лоизос Лоизу, Иоаннис Питтас.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 14-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Владиславс Гутковскис (Латвия).

На 62-й минуте в карточку арбитра попал Яннис Кости (Кипр).

На 66-й минуте предупреждение получил Ник Царулла (Кипр).

На 69-й минуте в карточку арбитра попал Константинос Сотириу (Кипр).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 74-й минуте в составе Кипр поле покинул Лоизос Лоизу, а вместо него вышел Маринос Тзионис.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Костакис Артиматас на поле появился Гектор Киприану (Кипр).

На 78-й минуте в составе Латвия поле покинул Владиславс Гутковскис, а вместо него вышел Эдуардс Дашкевичс.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдуардс Эмсис на поле появился Маркусс Стродс (Латвия).

На 85-й минуте в составе Кипр поле покинул Ник Царулла, а вместо него вышел Костас Пилеас.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Яннис Кости на поле появился Андроникос Какуллис (Кипр).

На 88-й минуте предупреждение получил Антоний Черномордый (Латвия).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Иоаннис Питтас (Кипр).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Латвия и Кипр завершился вничью со счетом 0:0.

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