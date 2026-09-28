Армения - Черногория (28.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 28 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Армения и Черногория. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хосе Луис Муньера Монтеро. Игра прошла на стадионе «Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна» в городе Ереван.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Армения (схема 5-4-1): Огнен Чанчаревич, Артём Бандикян, Эрик Пилоян, Аргишти Петросян, Георгий Арутюнян, Наир Тикнизян, Артур Серобян, Угочукву Иву, Эдуард Сперцян, Жирайр Шагоян, Артур Миранян.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Черногория на сегодняшнюю встречу: Балша Попович, Милан Роганович, Андрей Джурич, Стефан Савич, Огнен Гашевич, Марко Янкович, Душан Вукович, Стефан Лончар, Андрия Булатович, Никола Крстович, Милутин Осмаич.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 20-й минуте матча команда Черногория открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Эрик Пилоян. Счет стал 0:1.

На 34-й минуте поединка команда Армения сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Артур Серобян. Счет стал 1:1.

На 38-й минуте поединка команда Черногория сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Никола Крстович. Счет стал 1:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Армения поле покинул Жирайр Шагоян, а вместо него вышел Нарек Ованнисян.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 46-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Артур Серобян (Армения).

На 54-й минуте произошла еще одна замена: вместо Душан Вукович на поле появился Марко Вешович (Черногория).

На 55-й минуте в составе Армения поле покинул Артур Миранян, а вместо него вышел Артур Гарибян.

На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Угочукву Иву на поле появился Карлен Оганнисян (Армения).

На 59-й минуте в карточку арбитра попал Милутин Осмаич (Черногория).

На 65-й минуте поединка команда Армения сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Эдуард Сперцян. Счет стал 2:2.

На 68-й минуте в составе Черногория поле покинул Стефан Лончар, а вместо него вышел Василие Аджич.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Огнен Гашевич на поле появился Ристо Радунович (Черногория).

На 69-й минуте в составе Черногория поле покинул Милан Роганович, а вместо него вышел Алекса Латкович.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Серобян на поле появился Эдгар Севикян (Армения).

На 76-й минуте предупреждение получил Эдгар Севикян (Армения).

На 79-й минуте в составе Черногория поле покинул Милутин Осмаич, а вместо него вышел Стеван Йоветич.

На 82-й минуте в карточку арбитра попал Алекса Латкович (Черногория).

На 89-й минуте поединка команда Черногория сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Алекса Латкович. Счет стал 2:3.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрик Пилоян на поле появился Гор Манвелян (Армения).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Армения и Черногория завершился с итоговым счетом 2:3 в пользу команды Черногория.

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