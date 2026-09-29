Румыния - Босния и Герцеговина (28.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 28 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Румыния и Босния и Герцеговина. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Луиш Годиньо. Игра прошла на стадионе «Национальная арена» в городе Бухарест.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Румыния (схема 4-3-1-2): Йонуц Раду, Андрей Кобиш, Андрей Буркэ, Матей Илие, Лисав Наиф Эйссат, Николае Станчу, Владимир Скречу, Влад Драгомир, Дариус Олару, Даниэл Бырлигя, Валентин Михэйлэ.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Босния и Герцеговина на сегодняшнюю встречу: Мартин Зломислич, Амар Мемич, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Сеад Колашинац, Иван Башич, Армин Гигович, Эсмир Байрактаревич, Эрмин Махмич, Керим Алайбегович, Харис Табакович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 12-й минуте матча команда Босния и Герцеговина открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Армин Гигович. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 16-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Эрмин Махмич (Босния и Герцеговина).

На 19-й минуте поединка команда Босния и Герцеговина сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Тарик Мухаремович. Счет стал 0:2.

На 28-й минуте поединка команда Румыния сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Даниэл Бырлигя. Счет стал 1:2.

На 40-й минуте поединка команда Босния и Герцеговина сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Харис Табакович. Счет стал 1:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Румыния поле покинул Валентин Михэйлэ, а вместо него вышел Луис Мунтяну.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дариус Олару на поле появился Александру Чикилдэу (Румыния).

На 55-й минуте поединка команда Босния и Герцеговина сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Эрмин Махмич. Счет стал 1:4.

На 62-й минуте поединка команда Румыния сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Александру Чикилдэу. Счет стал 2:4.

На 63-й минуте в составе Босния и Герцеговина поле покинул Эсмир Байрактаревич, а вместо него вышел Айдин Хасич.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрмин Махмич на поле появился Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина).

На 65-й минуте в составе Румыния поле покинул Владимир Скречу, а вместо него вышел Давид Матей.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николае Станчу на поле появился Олимпиу Моруцан (Румыния).

На 74-й минуте в составе Босния и Герцеговина поле покинул Харис Табакович, а вместо него вышел Йово Лукич.

На 80-й минуте в карточку арбитра попал Тарик Мухаремович (Босния и Герцеговина).

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрей Буркэ на поле появился Тони Страта (Румыния).

На 81-й минуте в составе Босния и Герцеговина поле покинул Армин Гигович, а вместо него вышел Беньямин Тахирович.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сеад Колашинац на поле появился Нихад Муякич (Босния и Герцеговина).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Румыния и Босния и Герцеговина завершился с итоговым счетом 2:4 в пользу команды Босния и Герцеговина.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!