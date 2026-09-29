Швеция - Польша (28.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 28 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Швеция и Польша. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хавьер Альберола Рохас. Игра прошла на стадионе «Строберри Арена» в городе Сольна.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Швеция (схема 4-4-2): Виктор Юханссон, Даниэль Свенссон, Карл Старфельт, Виктор Линделеф, Габриэль Гудмундссон, Патрик Волемарк, Лукас Бергвалль, Ясин Аяри, Бесфорт Зенели, Бенджамин Нюгрен, Виктор Дьёкереш.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Польша на сегодняшнюю встречу: Марцин Булка, Пшемыслав Вишневский, Ян Беднарек, Якуб Кивер, Мэтти Кэш, Виктор Новак, Петр Зелиньский, Тимотеуш Пухач, Себастьян Шиманьски, Матеуш Жуковский, Никола Залевский.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 8-й минуте матча команда Швеция открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Бенджамин Нюгрен. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 19-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Даниэль Свенссон (Швеция).

На 35-й минуте в карточку арбитра попал Тимотеуш Пухач (Польша).

На 43-й минуте поединка команда Польша сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Себастьян Шиманьски. Счет стал 1:1.

На 58-й минуте предупреждение получил Петр Зелиньский (Польша).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Швеция поле покинул Бесфорт Зенели, а вместо него вышел Себастьян Нанаси.

На 63-й минуте поединка команда Швеция сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Ясин Аяри. Счет стал 2:1.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тимотеуш Пухач на поле появился Пшемыслав Франковский (Польша).

На 72-й минуте поединка команда Швеция сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Виктор Дьёкереш. Счет стал 3:1.

На 76-й минуте в составе Польша поле покинул Петр Зелиньский, а вместо него вышел Кацпер Урбаньский.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьян Шиманьски на поле появился Кароль Свидерский (Польша).

На 76-й минуте в составе Польша поле покинул Мэтти Кэш, а вместо него вышел Михал Скураш.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бенджамин Нюгрен на поле появился Уго Ларссон (Швеция).

На 80-й минуте в составе Швеция поле покинул Патрик Волемарк, а вместо него вышел Александр Бернхардссон.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пшемыслав Вишневский на поле появился Роберт Левандовский (Польша).

На 89-й минуте в составе Швеция поле покинул Ясин Аяри, а вместо него вышел Виллиот Сведберг.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виктор Дьёкереш на поле появился Йеспер Карлстрём (Швеция).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Роберт Левандовский (Польша).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Швеция и Польша завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Швеция.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!