Северная Ирландия - Венгрия (28.09.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 28 сентября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Северная Ирландия и Венгрия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Рикардо Де Бургос Бенгоэтсэа. Игра прошла на стадионе «Ferenc Puskás Stadium» в городе Будапешт.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Северная Ирландия (схема 3-4-2-1): Пирс Чарльз, Том Атчесон, Руэри Макконвилл, Киарон Браун, Трей Хьюм, Шей Чарльз, Итан Гэлбрейт, Джастин Девенни, Патрик Келли, Айзек Прайс, Джейми Донли.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Венгрия на сегодняшнюю встречу: Балаж Тот, Бендегуз Болла, Вилли Орбан, Марк Чингер, Милош Керкез, Андраш Шефер, Арон Чонгваи, Габор Юрек, Тамаш Сюч, Доминик Собослаи, Даниэль Лукач.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Michael O'Neill (Северная Ирландия).

На 16-й минуте в карточку арбитра попал Итан Гэлбрейт (Северная Ирландия).

На 31-й минуте предупреждение получил Айзек Прайс (Северная Ирландия).

На 34-й минуте в составе Венгрия последовала вынужденная замена: Бендегуз Болла уступил место Аттила Осват.

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Арон Чонгваи (Венгрия).

На 45-й минуте предупреждение получил Джейми Донли (Северная Ирландия).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Вилли Орбан (Венгрия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тамаш Сюч на поле появился Алекс Тот (Венгрия).

На 55-й минуте в составе Венгрия поле покинул Габор Юрек, а вместо него вышел Донат Барани.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейми Донли на поле появился Броди Спенсер (Северная Ирландия).

На 70-й минуте в составе Северная Ирландия поле покинул Патрик Келли, а вместо него вышел Дион Чарльз.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арон Чонгваи на поле появился Милан Виталиш (Венгрия).

На 77-й минуте в составе Венгрия поле покинул Даниэль Лукач, а вместо него вышел Милан Тот.

На 77-й минуте предупреждение получил Шей Чарльз (Северная Ирландия).

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Айзек Прайс на поле появился Джош Мадженнис (Северная Ирландия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Северная Ирландия и Венгрия завершился вничью со счетом 0:0.

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