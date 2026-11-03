Аталанта - Парма (02.11.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В понедельник, 2 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Аталанта и Парма. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Валерио Креззини. Игра прошла на стадионе «Нью-Бэланс Арена» в городе Бергамо.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Аталанта (схема 4-2-3-1): Марко Карнезекки, Давиде Дзаппакоста, Джорджо Скальвини, Релья Обрич, Лоренцо Бернаскони, Эдерсон, Марио Пашалич, Никола Залевский, Шарль Де Кетеларе, Джон Роу, Никола Крстович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Парма на сегодняшнюю встречу: Джованни Даффара, Энрико Дельпрато, Мариано Троило, Доминик Дробнич, Саша Бричги, Джованни Фаббиан, Венсан Сьерро, Мандела Кейта, Эмануэле Валери, Эль-Билаль Туре, Симоне Лонтани.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 41-й минуте матча команда Парма открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джованни Фаббиан. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Парма поле покинул Доминик Дробнич, а вместо него вышел Абдулайе Ндиайе.

На 47-й минуте поединка команда Парма сумела удвоить преимущество. К этому привел автогол в исполнении Давиде Дзаппакоста. Счет стал 0:2.

На 58-й минуте поединка команда Парма сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Симоне Лонтани. Счет стал 0:3.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдерсон на поле появился Элиф Элмас (Аталанта).

На 67-й минуте в составе Аталанта поле покинул Джон Роу, а вместо него вышел Камалдин Сулемана.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Симоне Лонтани на поле появился Кристиан Ордоньес (Парма).

На 74-й минуте в составе Парма поле покинул Эль-Билаль Туре, а вместо него вышел Неста Эльфеж.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джованни Фаббиан на поле появился Матия Фриган (Парма).

На 76-й минуте в составе Аталанта поле покинул Никола Залевский, а вместо него вышел Лазар Самарджич.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Давиде Дзаппакоста на поле появился Джависон Иделе (Аталанта).

На 89-й минуте в составе Парма поле покинул Венсан Сьерро, а вместо него вышел Ханс Николусси Кавилья.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Аталанта и Парма завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Парма.

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