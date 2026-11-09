Балтика - Динамо Махачкала (08.11.2026) | Чемпионат России 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Балтика Калининград и Динамо Махачкала. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Сергей Иванов. Игра прошла на стадионе «Ростех Арена» в городе Калининград и собрала 8 491 зрителя на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Балтика Калининград (схема 3-4-3): Евгений Латышонок, Эдуардо Андерсон, Лорис Муйоколо, Натан Гассама, Мингиян Бевеев, Илья Петров, Иван Беликов, Эльдар Чивич, Максим Петров, Брайан Хиль, Константин Шильцов.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Динамо Махачкала на сегодняшнюю встречу: Тимур Магомедов, Андрес Аларкон, Кирилл Зинович, Муталип Алибеков, Александр Сандрачук, Далер Кузяев, Марат Апшацев, Никита Глушков, Мохаммаджавад Хоссейннеджад, Темиркан Сундуков, Миро.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 4-й минуте матча команда Динамо Махачкала открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кирилл Зинович. Счет стал 0:1.

На 45+6-й минуте Брайан Хиль (Балтика Калининград) не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Балтика Калининград поле покинул Максим Петров, а вместо него вышел Егор Голенков.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марат Апшацев на поле появился Абдулпаша Джабраилов (Динамо Махачкала).

На 60-й минуте в составе Балтика Калининград поле покинул Мингиян Бевеев, а вместо него вышел Фахд Муфи.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдуардо Андерсон на поле появился Илья Кирш (Балтика Калининград).

На 68-й минуте в составе Балтика Калининград поле покинул Брайан Хиль, а вместо него вышел Илья Порохов.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эльдар Чивич на поле появился Владислав Поспелов (Балтика Калининград).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 89-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Константин Шильцов (Балтика Калининград).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Балтика Калининград и Динамо Махачкала завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Динамо Махачкала.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!