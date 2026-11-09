Витория Гимарайнш - Порту (08.11.2026) | Чемпионат Португалии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Витория Гимарайнш и Порту. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Давид Рафаэль Оливейра да Силва. Игра прошла на стадионе «Эштадиу Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Витория Гимарайнш (схема 4-2-3-1): Лукас Фуртадо, Тони Страта, Тони Боревкович, Франк Ахмед Сидибе, Жуан Мендеш, Гонсалу Ногейра, Бени Мукенди, Умар Камара, Саму, Густаво Силва, Арнел Якупович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Порту на сегодняшнюю встречу: Диогу Кошта, Альберто Байо, Ян Беднарек, Якуб Кивер, Зайду Сануси, Виктор Фрохолдт, Пабло Росарио, Габри Вейга, Пепе, Сэмюэл Агехова, Борха Сайнс.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Tiago Margarido (Витория Гимарайнш).

На 33-й минуте в карточку арбитра попал Тони Боревкович (Витория Гимарайнш).

На 33-й минуте предупреждение получил Жуан Мендеш (Витория Гимарайнш).

На 38-й минуте матча команда Порту открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Борха Сайнс. Счет стал 0:1.

На 38-й минуте в карточку арбитра попал Борха Сайнс (Порту).

На 43-й минуте предупреждение получил Пабло Росарио (Порту).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе Порту поле покинул Сэмюэл Агехова, а вместо него вышел Андре Силва.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Росарио на поле появился Алан Варела (Порту).

На 58-й минуте в составе Порту поле покинул Борха Сайнс, а вместо него вышел Мартим Фернандеш.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Саму на поле появился Алан (Витория Гимарайнш).

На 66-й минуте в составе Порту поле покинул Ян Беднарек, а вместо него вышел Неуэн Перес.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Габри Вейга на поле появился Хван Ин Бом (Порту).

На 67-й минуте в карточку арбитра попал Хван Ин Бом (Порту).

На 71-й минуте в составе Витория Гимарайнш поле покинул Арнел Якупович, а вместо него вышел Алиун Ндой.

На 77-й минуте поединка команда Витория Гимарайнш сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Алан. Счет стал 1:1.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альберто Байо на поле появился Сантьяго Хименес (Порту).

На 80-й минуте в составе Витория Гимарайнш поле покинул Густаво Силва, а вместо него вышел Мигел Ногейра.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франк Ахмед Сидибе на поле появился Тьяго Балейро (Витория Гимарайнш).

На 84-й минуте в составе Витория Гимарайнш поле покинул Бени Мукенди, а вместо него вышел Лохан Дусе.

На 86-й минуте поединка команда Порту сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Мартим Фернандеш. Счет стал 1:2.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тони Боревкович на поле появился Патрик Уотро (Витория Гимарайнш).

На 90+4-й минуте в составе Порту поле покинул Пепе, а вместо него вышел Доминик Прпич.

На 90+7-й минуте предупреждение получил Алан Варела (Порту).

Итог встречи

На 98-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Витория Гимарайнш и Порту завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Порту.

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