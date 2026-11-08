Сельта - Леванте (08.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сельта и Леванте. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мигель Анхель Ортис Ариас. Игра прошла на стадионе «Эстадио Абанка-Балаидос» в городе Виго.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сельта (схема 3-4-3): Йонуц Раду, Хави Родригес, Себастьян Касерес, Маркос Алонсо, Хавьер Руэда, Андрес Антаньон, Илайш Мориба, Серхио Каррейра, Яго Аспас, Пабло Дуран, Кухайб Дриуш.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Леванте на сегодняшнюю встречу: Мэтью Райан, Джереми Тольян, Аисса Манди, Ифеаньи Ндукве, Начо Перес, Хон Андер Оласагасти, Уго Сотело, Рохер Бруге, Даниэль Рекена, Тьяго Фернандес, Этта Эйонг.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 32-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Даниэль Рекена (Леванте).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Сельта поле покинул Хави Родригес, а вместо него вышел Уго Альварес.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хавьер Руэда на поле появился Хави Галан (Сельта).

На 46-й минуте в составе Леванте поле покинул Ифеаньи Ндукве, а вместо него вышел Адриан де ла Фуэнте.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Этта Эйонг на поле появился Иван Ромеро (Леванте).

На 46-й минуте в составе Леванте поле покинул Уго Сотело, а вместо него вышел Ориоль Рей.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тьяго Фернандес на поле появился Виктор Гарсия (Леванте).

На 63-й минуте в карточку арбитра попал Адриан де ла Фуэнте (Леванте).

На 64-й минуте в составе Сельта поле покинул Андрес Антаньон, а вместо него вышел Уго Бурсио.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кухайб Дриуш на поле появился Виллиот Сведберг (Сельта).

На 76-й минуте в составе Сельта поле покинул Яго Аспас, а вместо него вышел Уго Гонсалес.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Начо Перес на поле появился Марк Сантос (Леванте).

На 88-й минуте предупреждение получил Хави Галан (Сельта).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сельта и Леванте завершился вничью со счетом 0:0.

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