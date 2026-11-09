Хоффенхайм - Шальке (08.11.2026) | Чемпионат Германии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Хоффенхайм и Шальке 04. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мартин Петерсен. Игра прошла на стадионе «ПреЗеро Арена» в городе Зинсхайм.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Хоффенхайм (схема 4-2-3-1): Оливер Бауман, Владимир Цоуфал, Озан Кабак, Коки Матида, Матс Ротс, Леон Авдуллаху, Ваутер Бургер, Андрей Крамарич, Фисник Аслани, Александр Прасс, Тим Лемперле.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Шальке 04 на сегодняшнюю встречу: Лорис Кариус, Мертджан Айхан, Никола Катич, Хасан Куручай, Робин Госенс, Суфьян Эль-Фаузи, Сатоси Танака, Деян Любичич, Кенан Караман, Адиль Ауашиш, Хван Хи Чхан.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Хоффенхайм открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Фисник Аслани. Счет стал 1:0.

На 26-й минуте поединка команда Хоффенхайм сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Тим Лемперле. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 51-й минуте в составе Шальке 04 поле покинул Робин Госенс, а вместо него вышел Витали Беккер.

На 52-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лорис Кариус на поле появился Кевин Мюллер (Шальке 04).

На 70-й минуте в составе Хоффенхайм поле покинул Андрей Крамарич, а вместо него вышел Адам Гложек.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мертджан Айхан на поле появился Эрик Эбимбе (Шальке 04).

На 70-й минуте в составе Шальке 04 поле покинул Сатоси Танака, а вместо него вышел Джуниор Адаму.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 76-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Хван Хи Чхан (Шальке 04).

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Деян Любичич на поле появился Эдин Джеко (Шальке 04).

На 78-й минуте в составе Хоффенхайм поле покинул Матс Ротс, а вместо него вышел Бернарду.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Фисник Аслани на поле появился Адам Дагим (Хоффенхайм).

На 81-й минуте поединка команда Шальке 04 сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Джуниор Адаму. Счет стал 2:1.

На 90+6-й минуте в составе Хоффенхайм поле покинул Тим Лемперле, а вместо него вышел Макс Моерштедт.

На 90+10-й минуте в карточку арбитра попал Адиль Ауашиш (Шальке 04).

Итог встречи

На 100-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Хоффенхайм и Шальке 04 завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Хоффенхайм.

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