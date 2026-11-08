Интер - Комо (08.11.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Интер и Комо. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Даниэле Чиффи. Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро / Джузеппе Меацца» в городе Милан.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Интер (схема 3-5-2): Хосеп Мартинес, Мануэль Аканджи, Алессандро Бастони, Карлос Аугусто, Джед Спенс, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Петр Зелиньский, Федерико Димарко, Франческо Пио Эспозито, Маркус Тюрам.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Комо на сегодняшнюю встречу: Роберт Санчес, Ян Коуто, Хакобо Рамон, Марк Кемпф, Алекс Валье, Максимо Перроне, Луис Милья, Лукас Да Кунья, Нико Пас, Мартин Батурина, Анастасиос Дувикас.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 12-й минуте матча команда Интер открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Франческо Пио Эспозито. Счет стал 1:0.

На 19-й минуте поединка команда Интер сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Маркус Тюрам. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Комо поле покинул Максимо Перроне, а вместо него вышел Самуэле Риччи.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартин Батурина на поле появился Иван Смольчич (Комо).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 72-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Франческо Пио Эспозито (Интер).

На 72-й минуте в составе Интер поле покинул Петр Зелиньский, а вместо него вышел Генрих Мхитарян.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франческо Пио Эспозито на поле появился Анж-Йоан Бонни (Интер).

На 74-й минуте в составе Комо поле покинул Лукас Да Кунья, а вместо него вышел Максанс Какере.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ян Коуто на поле появился Маттиа Либерали (Комо).

На 74-й минуте в составе Комо поле покинул Алекс Валье, а вместо него вышел Кайки.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хакан Чалханоглу на поле появился Петар Сучич (Интер).

На 87-й минуте в составе Интер поле покинул Федерико Димарко, а вместо него вышел Анди Диуф.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маркус Тюрам на поле появился Бенжамен Павар (Интер).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Интер и Комо завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Интер.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!