Вильярреал - Хетафе (08.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Вильярреал и Хетафе. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Карлос Мунис Муньос. Игра прошла на стадионе «Эстадио де ла Серамика» в городе Вильярреал.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Вильярреал (схема 4-2-3-1): Петер Гулачи, Сантьяго Моуриньо, Логан Кошта, Ренату Вейга, Карлос Ромеро, Карлос Масиа, Пап Гей, Тейджон Бьюкенен, Альберто Молейро, Тани Олувасейи, Георгий Микаутадзе.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Хетафе на сегодняшнюю встречу: Давид Сория, Дани Карвахаль, Себастьян Боселли, Джене, Хоан Мохика, Неманья Гудель, Андрес Гарсия, Орель Мангаля, Марио Мартин, Мартин Сатриано, Энес Юнал.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 32-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Марио Мартин (Хетафе).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Хетафе поле покинул Марио Мартин, а вместо него вышел Рамон Терратс.

На 62-й минуте в карточку арбитра попал Неманья Гудель (Хетафе).

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Альберто Молейро на поле появился Айосе Перес (Вильярреал).

На 64-й минуте в составе Вильярреал поле покинул Карлос Масиа, а вместо него вышел Санти Комесанья.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сантьяго Моуриньо на поле появился Александер Фримен (Вильярреал).

На 67-й минуте предупреждение получил Санти Комесанья (Вильярреал).

На 76-й минуте в карточку арбитра попал Ренату Вейга (Вильярреал).

На 76-й минуте в составе Вильярреал поле покинул Тани Олувасейи, а вместо него вышел Николя Пепе.

На 80-й минуте матча команда Вильярреал открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Тейджон Бьюкенен. Счет стал 1:0.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Орель Мангаля на поле появился Иван Асон (Хетафе).

На 81-й минуте в составе Хетафе поле покинул Энес Юнал, а вместо него вышел Франчо Серрано.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андрес Гарсия на поле появился Кико Фемения (Хетафе).

На 84-й минуте в составе Вильярреал поле покинул Георгий Микаутадзе, а вместо него вышел Натан Салиба.

На 90+1-й минуте поединка команда Вильярреал сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Карлос Ромеро. Счет стал 2:0.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Вильярреал и Хетафе завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Вильярреал.

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