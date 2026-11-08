Зенит - Ростов (08.11.2026) | Чемпионат России 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ростов. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Станислав Матвеев. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в городе Санкт-Петербург и собрала 34 660 зрителей на трибунах.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Зенит (Санкт-Петербург) (схема 4-2-3-1): Богдан Москвичев, Густаво Мантуан, Нино, Кевин Андраде, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Артём Карпукас, Луис Энрике, Максим Глушенков, Педро, Александр Соболев.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Ростов на сегодняшнюю встречу: Артем Петров, Виктор Мелёхин, Умар Сако, Игор Ногейра, Андрей Лангович, Алексей Миронов, Данила Прохин, Константин Кучаев, Роналдо, Тимур Сулейманов, Олакунле Олусегун.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 13-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Виктор Мелёхин (ФК Ростов).

На 15-й минуте матча команда Зенит (Санкт-Петербург) открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дуглас Сантос. Счет стал 1:0.

На 53-й минуте поединка команда ФК Ростов сумела сравнять счет. К этому привел автогол в исполнении Кевин Андраде. Счет стал 1:1.

На 58-й минуте поединка команда Зенит (Санкт-Петербург) сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Луис Энрике. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Александр Соболев, а вместо него вышел Игорь Дивеев.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Густаво Мантуан на поле появился Вендел (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 69-й минуте в составе ФК Ростов поле покинул Тимур Сулейманов, а вместо него вышел Иван Комаров.

На 71-й минуте в карточку арбитра попал Максим Глушенков (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 72-й минуте предупреждение получил Данила Прохин (ФК Ростов).

На 76-й минуте в карточку арбитра попал Вильмар Барриос (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 83-й минуте поединка команда ФК Ростов сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Иван Комаров. Счет стал 2:2.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вильмар Барриос на поле появился Джон Джон (Зенит (Санкт-Петербург)).

На 87-й минуте в составе Зенит (Санкт-Петербург) поле покинул Педро, а вместо него вышел Фелипе Аугусто.

На 90+1-й минуте произошла еще одна замена: вместо Константин Кучаев на поле появился Даниил Шанталий (ФК Ростов).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Зенит (Санкт-Петербург) и ФК Ростов завершился вничью со счетом 2:2.

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