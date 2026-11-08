Кристал Пэлас - Ливерпуль (08.11.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль ФК. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Тони Харрингтон. Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в городе Лондон.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Кристал Пэлас (схема 3-4-2-1): Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Аксель Дисаси, Джефферсон Лерма, Оскар Мингеса, Адам Уортон, Квинтен Тимбер, Тайрик Митчелл, Даити Камада, Йереми Пино, Йёрген Странд Ларсен.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ливерпуль ФК на сегодняшнюю встречу: Алиссон, Рональд Араухо, Жереми Жаке, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Коди Гакпо, Флориан Вирц, Брэдли Баркола, Александер Исак.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 24-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Рональд Араухо (Ливерпуль ФК).

На 40-й минуте матча команда Ливерпуль ФК открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Алексис Мак Аллистер. Счет стал 0:1.

На 54-й минуте поединка команда Ливерпуль ФК сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Флориан Вирц. Счет стал 0:2.

На 59-й минуте в карточку арбитра попал Брэдли Баркола (Ливерпуль ФК).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Квинтен Тимбер, а вместо него вышел Дарио Осорио.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брэдли Баркола на поле появился Виктор Муньос (Ливерпуль ФК).

На 69-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Доминик Собослаи, а вместо него вышел Трей Ньони.

На 71-й минуте предупреждение получил Йереми Пино (Кристал Пэлас).

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йёрген Странд Ларсен на поле появился Эдди Нкетия (Кристал Пэлас).

На 76-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Коди Гакпо, а вместо него вышел Рио Нгумоха.

На 82-й минуте в карточку арбитра попал Виктор Муньос (Ливерпуль ФК).

На 82-й минуте предупреждение получил Джефферсон Лерма (Кристал Пэлас).

На 83-й минуте в карточку арбитра попал Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль ФК).

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оскар Мингеса на поле появился Анан Халаили (Кристал Пэлас).

На 87-й минуте в составе Кристал Пэлас поле покинул Йереми Пино, а вместо него вышел Дуайт Макнил.

На 89-й минуте поединка команда Ливерпуль ФК сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Александер Исак. Счет стал 0:3.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александер Исак на поле появился Льюис Кумас (Ливерпуль ФК).

На 90+1-й минуте в составе Ливерпуль ФК поле покинул Рональд Араухо, а вместо него вышел Джо Гомес.

На 90+5-й минуте поединка команда Кристал Пэлас сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Эдди Нкетия. Счет стал 1:3.

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Кристал Пэлас и Ливерпуль ФК завершился с итоговым счетом 1:3 в пользу команды Ливерпуль ФК.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!