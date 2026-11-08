Реал Сосьедад - Райо Вальекано (08.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Реал Сосьедад и Райо Вальекано. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хуан Мартинес Муньера. Игра прошла на стадионе «Реале Арена» в городе Сан-Себастьян.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Реал Сосьедад (схема 4-2-3-1): Алекс Ремиро, Джон Арамбуру, Джон Мартин, Игор Субельдия, Айен Муньос, Беньят Турриентес, Карлос Солер, Такэфуса Кубо, Лука Сучич, Андер Барренечеа, Орри Оускарссон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Райо Вальекано на сегодняшнюю встречу: Эмиль Аудеро, Андрей Рацю, Флориан Лежён, Мухаид Садик, Адриа Педроса, Унаи Лопес, Пате Исмаэль Сис, Хорхе де Фрутос, Педро Диас, Георгий Цитаишвили, Серхио Камельо.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 34-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Георгий Цитаишвили (Райо Вальекано).

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Игор Субельдия (Реал Сосьедад).

На 61-й минуте предупреждение получил Беньят Турриентес (Реал Сосьедад).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Такэфуса Кубо, а вместо него вышел Гонсалу Гедеш.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джон Арамбуру на поле появился Эктор Фор (Реал Сосьедад).

На 67-й минуте матча команда Реал Сосьедад открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Орри Оускарссон. Счет стал 1:0.

На 71-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Андер Барренечеа, а вместо него вышел Джоб Очиенг.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Беньят Турриентес на поле появился Джон Горрочетаги (Реал Сосьедад).

На 79-й минуте в составе Райо Вальекано поле покинул Адриа Педроса, а вместо него вышел Джошуа Вертроуд.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Унаи Лопес на поле появился Нангоро Буаре (Райо Вальекано).

На 79-й минуте в составе Райо Вальекано поле покинул Мухаид Садик, а вместо него вышел Иси Паласон.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Серхио Камельо на поле появился Рэнди Нтека (Райо Вальекано).

На 84-й минуте в составе Реал Сосьедад поле покинул Айен Муньос, а вместо него вышел Серхио Гомес.

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Нангоро Буаре (Райо Вальекано).

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джошуа Вертроуд на поле появился Алемао (Райо Вальекано).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Реал Сосьедад и Райо Вальекано завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Реал Сосьедад.

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