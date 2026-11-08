Дженоа - Милан (08.11.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Дженоа и Милан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Давиде Маса. Игра прошла на стадионе «Луиджи Феррарис» в городе Генуя.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Дженоа (схема 3-4-2-1): Джастин Бейлов, Алессандро Маркандалли, Лео Эстигор, Хоан Васкес, Кингсли Эхизибу, Сэмюэль Виафе, Хамед Жуниор Траоре, Микаэль Эллертссон, Жуниор Мессиас, Витинья, Милутин Осмаич.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Милан на сегодняшнюю встречу: Майк Меньян, Марио Хила, Кони Де Винтер, Санхун Диавара, Диего Морейра, Лука Модрич, Адриен Рабьо, Юнус Муса, Кристиан Пулишич, Альфаджо Сиссе, Гонсалу Рамуш.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 13-й минуте матча команда Милан открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Альфаджо Сиссе. Счет стал 0:1.

На 19-й минуте поединка команда Милан сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Кристиан Пулишич. Счет стал 0:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 28-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Санхун Диавара (Милан).

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Алессандро Маркандалли (Дженоа).

На 50-й минуте предупреждение получил Адриен Рабьо (Милан).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе Милан поле покинул Альфаджо Сиссе, а вместо него вышел Омари Хатчинсон.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Санхун Диавара на поле появился Филиппо Терраччано (Милан).

На 62-й минуте в составе Дженоа поле покинул Жуниор Мессиас, а вместо него вышел Томмазо Бальданци.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алессандро Маркандалли на поле появился Стефан Эль-Шаарави (Дженоа).

На 74-й минуте в составе Дженоа поле покинул Витинья, а вместо него вышел Лоренцо Коломбо.

На 76-й минуте в карточку арбитра попал Кристиан Пулишич (Милан).

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристиан Пулишич на поле появился Ардон Яшари (Милан).

На 84-й минуте в составе Дженоа поле покинул Хамед Жуниор Траоре, а вместо него вышел Джибриль Соу.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сэмюэль Виафе на поле появился Франц-Итан Мейхтри (Дженоа).

На 87-й минуте предупреждение получил Марио Хила (Милан).

На 87-й минуте в составе Милан поле покинул Юнус Муса, а вместо него вышел Первис Эступиньян.

На 88-й минуте поединка команда Дженоа сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Микаэль Эллертссон. Счет стал 1:2.

На 90+4-й минуте в карточку арбитра попал Кингсли Эхизибу (Дженоа).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Дженоа и Милан завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Милан.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!