Монца - Аталанта (08.11.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Монца и Аталанта. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Клаудио Джузеппе Аллегретта. Игра прошла на стадионе «Стадион «Ю-Пауэр»» в городе Монца.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Монца (схема 3-5-2): Ноэль Тёрнквист, Эдди Куадио, Саба Гогличидзе, Лоренцо Луккези, Идрисса Туре, Эбенезер Акинсанмиро, Леонардо Коломбо, Матис Мут, Рикарду Мангаш, Густаво Варела, Джей Робинсон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Аталанта на сегодняшнюю встречу: Марко Карнезекки, Давиде Дзаппакоста, Джорджо Скальвини, Сеад Колашинац, Лоренцо Бернаскони, Эдерсон, Марио Пашалич, Элиф Элмас, Шарль Де Кетеларе, Никола Залевский, Никола Крстович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ivan Jurić (Монца).

На -5-й минуте Ivan Jurić (Монца) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 14-й минуте предупреждение получил Эдди Куадио (Монца).

На 48-й минуте в карточку арбитра попал Леонардо Коломбо (Монца).

На 49-й минуте матча команда Аталанта открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Никола Крстович. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Монца поле покинул Эдди Куадио, а вместо него вышел Андреа Карбони.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джей Робинсон на поле появился Эксекиэль Себальос (Монца).

На 72-й минуте в составе Монца поле покинул Эбенезер Акинсанмиро, а вместо него вышел Дани Мота.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Идрисса Туре на поле появился Адам Бакуне (Монца).

На 75-й минуте в составе Аталанта поле покинул Элиф Элмас, а вместо него вышел Джон Роу.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сеад Колашинац на поле появился Релья Обрич (Аталанта).

На 80-й минуте в составе Монца поле покинул Матис Мут, а вместо него вышел Андреа Колпани.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Никола Крстович на поле появился Франк Кессье (Аталанта).

На 85-й минуте предупреждение получил Эдерсон (Аталанта).

На 90+2-й минуте в карточку арбитра попал Шарль Де Кетеларе (Аталанта).

На 90+2-й минуте предупреждение получил Андреа Карбони (Монца).

На 90+3-й минуте в карточку арбитра попал Андреа Колпани (Монца).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Монца и Аталанта завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Аталанта.

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