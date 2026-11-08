Кёльн - Байер (08.11.2026) | Чемпионат Германии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Кёльн и Байер 04. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Феликс Цвайер. Игра прошла на стадионе «РейнЭнергиШтадион» в городе Кёльн.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Кёльн (схема 3-5-2): Марвин Швебе, Джоэль Шмид, Джамай Симпсон-Пьюси, Том Краус, Себастьян Себулонсен, Линтон Майна, Пол Окон-Энгстлер, Майки Мур, Борна Соса, Мариус Бюльтер, Саид Эль-Мала.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Байер 04 на сегодняшнюю встречу: Марк Флеккен, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Факундо Медина, Мигель Гутьеррес, Эсекьель Фернандес, Алеиш Гарсия, Афонсу Морейра, Малик Тиллман, Ибрагим Маза, Патрик Шик.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 7-й минуте матча команда Байер 04 открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Алеиш Гарсия. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 34-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Факундо Медина (Байер 04).

На 40-й минуте в карточку арбитра попал Том Краус (Кёльн).

На 46-й минуте предупреждение получил Майки Мур (Кёльн).

На 52-й минуте в карточку арбитра попал Линтон Майна (Кёльн).

На 52-й минуте предупреждение получил Афонсу Морейра (Байер 04).

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Эдмон Тапсоба (Байер 04).

На 57-й минуте предупреждение получил Джоэль Шмид (Кёльн).

На 70-й минуте в карточку арбитра попал Борна Соса (Кёльн).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 74-й минуте в составе Кёльн поле покинул Том Краус, а вместо него вышел Исак Бергманн Йоханнессон.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мариус Бюльтер на поле появился Малек Эль-Мала (Кёльн).

На 75-й минуте в составе Кёльн поле покинул Линтон Майна, а вместо него вышел Рейган Хески.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Малик Тиллман на поле появился Йонас Хофманн (Байер 04).

На 84-й минуте в составе Кёльн поле покинул Майки Мур, а вместо него вышел Лука Вальдшмидт.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьян Себулонсен на поле появился Алессио Кастро-Монтес (Кёльн).

На 85-й минуте поединка команда Байер 04 сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Патрик Шик. Счет стал 0:2.

На 88-й минуте в составе Байер 04 поле покинул Факундо Медина, а вместо него вышел Лоик Баде.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ибрагим Маза на поле появился Роберт Андрих (Байер 04).

На 90+2-й минуте поединка команда Кёльн сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Саид Эль-Мала. Счет стал 1:2.

На 90+5-й минуте предупреждение получил Алеиш Гарсия (Байер 04).

На 90+5-й минуте в карточку арбитра попал Джамай Симпсон-Пьюси (Кёльн).

На 90+6-й минуте предупреждение получил Йонас Хофманн (Байер 04).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Кёльн и Байер 04 завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Байер 04.

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