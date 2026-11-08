Шахтёр - Динамо Киев (08.11.2026) | Чемпионат Украины 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Шахтёр Донецк и Динамо Киев. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Дмитро Панчишин. Игра прошла на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Шахтёр Донецк (схема 4-1-4-1): Дмитрий Ризнык, Винисиус Аугусто, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Педриньо, Егор Назарина, Алиссон Сантана, Олег Очеретько, Марлон Гомес, Глейкер Мендоса, Лассина Траоре.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Динамо Киев на сегодняшнюю встречу: Георгий Бущан, Александр Тымчик, Томаш Кендзёра, Алиу Тиаре, Владислав Дубинчак, Александр Пихалёнок, Владимир Бражко, Николай Шапаренко, Элайджа Олувашола Огундана, Матвей Пономаренко, Назар Волошин.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

На 16-й минуте в составе Динамо Киев последовала ранняя замена: Александр Тымчик уступил место Алексей Сыч.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 27-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Томаш Кендзёра (Динамо Киев).

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Алексей Сыч (Динамо Киев).

На 51-й минуте предупреждение получил Винисиус Аугусто (Шахтёр Донецк).

На 53-й минуте в карточку арбитра попал Владислав Дубинчак (Динамо Киев).

На 53-й минуте Винисиус Аугусто (Шахтёр Донецк) получил прямую красную карточку и покинул поле.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 55-й минуте произошла еще одна замена: вместо Глейкер Мендоса на поле появился Алаа Грам (Шахтёр Донецк).

На 69-й минуте в карточку арбитра попал Марлон Гомес (Шахтёр Донецк).

На 71-й минуте в составе Динамо Киев поле покинул Матвей Пономаренко, а вместо него вышел Пьер Мунгенг.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Назар Волошин на поле появился Кессе Ба (Динамо Киев).

На 73-й минуте в составе Шахтёр Донецк поле покинул Лассина Траоре, а вместо него вышел Лука Оливейра Мейреллес.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марлон Гомес на поле появился Невертон (Шахтёр Донецк).

На 85-й минуте в составе Шахтёр Донецк поле покинул Алиссон Сантана, а вместо него вышел Лукас Феррейра.

На 85-й минуте предупреждение получил Лука Оливейра Мейреллес (Шахтёр Донецк).

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Элайджа Олувашола Огундана на поле появился Густаво Прадо (Динамо Киев).

На 88-й минуте в составе Динамо Киев поле покинул Александр Пихалёнок, а вместо него вышел Валентин Рубчинский.

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Николай Шапаренко (Динамо Киев).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Шахтёр Донецк и Динамо Киев завершился вничью со счетом 0:0.

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