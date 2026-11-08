Фрайбург - Унион (08.11.2026) | Чемпионат Германии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фрайбург и Унион Берлин. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Саша Штегеманн. Игра прошла на стадионе «Европа-Парк-Штадион» в городе Фрайбург.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фрайбург (схема 4-2-3-1): Мио Бакхаус, Филипп Трой, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго, Максимилиан Эггештайн, Янник Энгельхардт, Ян-Никлас Бесте, Юито Судзуки, Дерри Шерхант, Игор Матанович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Унион Берлин на сегодняшнюю встречу: Фредерик Рённов, Яник Хаберер, Зено Ван Ден Бош, Марвин Фридрих, Деррик Кён, Рани Хедира, Кастриот Имери, Андраш Шефер, Мишель Эбишер, Тим Шкарке, Ливан Бурджу.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 2-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Игор Матанович (Фрайбург).

На 19-й минуте в карточку арбитра попал Зено Ван Ден Бош (Унион Берлин).

На 27-й минуте предупреждение получил Янник Энгельхардт (Фрайбург).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Унион Берлин поле покинул Кастриот Имери, а вместо него вышел Чон У Ён.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тим Шкарке на поле появился Оливер Берк (Унион Берлин).

На 55-й минуте матча команда Фрайбург открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Рани Хедира. Счет стал 1:0.

На 67-й минуте поединка команда Фрайбург сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Юито Судзуки. Счет стал 2:0.

На 68-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Игор Матанович, а вместо него вышел Кэйсукэ Гото.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дерри Шерхант на поле появился Винченцо Грифо (Фрайбург).

На 68-й минуте в составе Унион Берлин поле покинул Ливан Бурджу, а вместо него вышел Андрей Илич.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Янник Энгельхардт на поле появился Патрик Остерхаге (Фрайбург).

На 77-й минуте в составе Унион Берлин поле покинул Мишель Эбишер, а вместо него вышел Линус Гютер.

На 84-й минуте Винченцо Грифо (Фрайбург) не сумел реализовать пенальти.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филипп Трой на поле появился Лукас Кюблер (Фрайбург).

На 85-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Юито Судзуки, а вместо него вышел Лукас Хёлер.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Деррик Кён на поле появился Том Александер Роте (Унион Берлин).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Чон У Ён (Унион Берлин).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фрайбург и Унион Берлин завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Фрайбург.

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