Аланьяспор - Трабзонспор (08.11.2026) | Турция — Суперлига 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Аланьяспор и Трабзонспор. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Огузхан Чакир. Игра прошла на стадионе «Стадион Бахчешехир Окуллары» в городе Аланья.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Аланьяспор (схема 3-4-3): Пауло Виктор, Нуно Лима, Бедирхан Озьюрт, Фидан Алити, Флорент Хадергьонай, Маэстро, Баран Али Гезек, Юсуф Оздемир, Руан Перейра Дуарте, Арда Услуоглу, Хван Ый Джо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Трабзонспор на сегодняшнюю встречу: Андре Онана, Вагнер Пина, Чибуйке Нвайву, Стефан Савич, Сидни Лопеш Кабрал, Озан Туфан, Фабиньо, Эрнест Мучи, Мохаммед Салах, Пол Онуачу, Ноа Савиоло.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 17-й минуте матча команда Трабзонспор открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Вагнер Пина. Счет стал 0:1.

На 34-й минуте поединка команда Трабзонспор сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Мохаммед Салах. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Аланьяспор поле покинул Арда Услуоглу, а вместо него вышел Омар Бен Али.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Озан Туфан на поле появился Мелих Кабасакал (Трабзонспор).

На 76-й минуте в составе Аланьяспор поле покинул Баран Али Гезек, а вместо него вышел Энес Кескин.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хван Ый Джо на поле появился Ибрагим Кая (Аланьяспор).

На 80-й минуте в составе Трабзонспор поле покинул Эрнест Мучи, а вместо него вышел Мустафа Эскихеллач.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 82-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Фидан Алити (Аланьяспор).

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохаммед Салах на поле появился Метехан Мимароглу (Трабзонспор).

На 89-й минуте в составе Трабзонспор поле покинул Пол Онуачу, а вместо него вышел Али Хабесоглу.

На 90+4-й минуте в карточку арбитра попал Чибуйке Нвайву (Трабзонспор).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Аланьяспор и Трабзонспор завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Трабзонспор.

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