Анже - Ницца (08.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Анже и Ницца. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джеффри Кублер. Игра прошла на стадионе «Стад Раймон Копа» в городе Анже.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Анже (схема 4-2-3-1): Антони Лопеш, Карленс Аркюс, Усман Камара, Жордан Лефор, Жозеф Калулу Кьятенгва, Яссин Бельхдим, Харис Белькебла, Джим Аллевина, Бранко ван ден Бомен, Амин Сбаи, Проспер Питер.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ницца на сегодняшнюю встречу: Иванн Диуф, Алиду Сейду, Юссуф Ндайишимие, Мохамед Абдельмонем, Жонатан Клосс, Джибриль Кулибали, Ишам Будауи, Нильс Нкунку, Софьян Диоп, Мохамед Эль-Амин Амура, Элье Ваи.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 2-й минуте матча команда Ницца открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Софьян Диоп. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 30-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Карленс Аркюс (Анже).

На 32-й минуте в карточку арбитра попал Усман Камара (Анже).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Ницца поле покинул Мохамед Абдельмонем, а вместо него вышел Ксавье Мандза.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джим Аллевина на поле появился Джибирин Харуна (Анже).

На 70-й минуте предупреждение получил Бранко ван ден Бомен (Анже).

На 70-й минуте в карточку арбитра попал Софьян Диоп (Ницца).

На 72-й минуте в составе Ницца поле покинул Софьян Диоп, а вместо него вышел Готье Эйн.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джибриль Кулибали на поле появился Аксель Витсель (Ницца).

На 78-й минуте поединка команда Ницца сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Жонатан Клосс. Счет стал 0:2.

На 79-й минуте в составе Ницца поле покинул Элье Ваи, а вместо него вышел Натан Нгуму.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бранко ван ден Бомен на поле появился Антони Бермон (Анже).

На 83-й минуте в составе Анже поле покинул Карленс Аркюс, а вместо него вышел Лильян Раолизоа.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Проспер Питер на поле появился Мамаду Усман Симбаколи (Анже).

На 85-й минуте в составе Ницца поле покинул Ишам Будауи, а вместо него вышел Морган Сансон.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Яссин Бельхдим на поле появился Луи Мутон (Анже).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Анже и Ницца завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Ницца.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!