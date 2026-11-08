Брайтон - Брентфорд (08.11.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Брентфорд. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Майкл Оливер. Игра прошла на стадионе «Американ Экспресс Стэдиум» в городе Фалмер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Брайтон энд Хоув Альбион (схема 4-2-3-1): Барт Вербрюгген, Коштинья, Лука Вушкович, Льюис Данк, Оливье Боскальи, Паскаль Гросс, Чема Андрес, Диего Гомес, Ясин Аяри, Максим Де Кёйпер, Харалампос Костулас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Брентфорд на сегодняшнюю встречу: Куивин Келлехер, Микаэль Кайоде, Кристоффер Айер, Сепп ван дер Берг, Аарон Хики, Данго Уаттара, Мамаду Сангаре, Витали Янельт, Кин Льюис-Поттер, Игор Тьяго, Кевин Шаде.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кристоффер Айер (Брентфорд).

На 15-й минуте матча команда Брайтон энд Хоув Альбион открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Диего Гомес. Счет стал 1:0.

На 22-й минуте в карточку арбитра попал Чема Андрес (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 23-й минуте Игор Тьяго (Брентфорд) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 27-й минуте в карточку арбитра попал Оливье Боскальи (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 42-й минуте поединка команда Брайтон энд Хоув Альбион сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Паскаль Гросс. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Брентфорд поле покинул Данго Уаттара, а вместо него вышел Егор Ярмолюк.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Чема Андрес на поле появился Матс Виффер (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 46-й минуте в составе Брентфорд поле покинул Аарон Хики, а вместо него вышел Натан Коллинз.

На 51-й минуте предупреждение получил Матс Виффер (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 59-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кин Льюис-Поттер на поле появился Эль-Хадж Малик Диуф (Брентфорд).

На 59-й минуте в составе Брентфорд поле покинул Мамаду Сангаре, а вместо него вышел Матиас Йенсен.

На 61-й минуте в карточку арбитра попал Льюис Данк (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 69-й минуте предупреждение получил Кевин Шаде (Брентфорд).

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сепп ван дер Берг на поле появился Каллум Уилсон (Брентфорд).

На 78-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Ясин Аяри, а вместо него вышел Джек Хиншелвуд.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Харалампос Костулас на поле появился Джорджиньо Рюттер (Брайтон энд Хоув Альбион).

На 82-й минуте в составе Брайтон энд Хоув Альбион поле покинул Максим Де Кёйпер, а вместо него вышел Янкуба Минте.

На 90+3-й минуте произошла еще одна замена: вместо Диего Гомес на поле появился Малик Ялькуйе (Брайтон энд Хоув Альбион).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Брайтон энд Хоув Альбион и Брентфорд завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Брайтон энд Хоув Альбион.

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