Ипсвич Таун - Борнмут (08.11.2026) | Чемпионат Англии 2026/27
В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ипсвич Таун и Борнмут. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Саймон Хупер. Игра прошла на стадионе «Портман Роуд» в городе Ипсвич.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ипсвич Таун (схема 4-2-3-1): Кристиан Уолтон, Абдул Уаттара, Исса Диоп, Дара О’Ши, Лейф Дэвис, Эсекиэль Паласиос, Флорентину Луиш, Дайдзэн Маэда, Хулио Энсисо, Джейден Филоген-Бидейс, Эмерсонн.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Борнмут на сегодняшнюю встречу: Джордже Петрович, Адам Смит, Джеймс Хилл, Антониу Силва, Адриен Трюффер, Тайлер Адамс, Райан Кристи, Раян, Джастин Клюйверт, Маркус Тавернье, Эванилсон.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 5-й минуте матча команда Борнмут открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эванилсон. Счет стал 0:1.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 43-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Адам Смит (Борнмут).
На 43-й минуте в карточку арбитра попал Хулио Энсисо (Ипсвич Таун).
На 43-й минуте предупреждение получил Маркус Тавернье (Борнмут).
На 46-й минуте поединка команда Борнмут сумела удвоить преимущество. К этому привел автогол в исполнении Лейф Дэвис. Счет стал 0:2.
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 54-й минуте в составе Ипсвич Таун поле покинул Джейден Филоген-Бидейс, а вместо него вышел Джек Кларк.
На 54-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эмерсонн на поле появился Зиан Флемминг (Ипсвич Таун).
На 65-й минуте в составе Ипсвич Таун поле покинул Дайдзэн Маэда, а вместо него вышел Абдул Фатаву Иссахаку.
На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Райан Кристи на поле появился Льюис Кук (Борнмут).
На 68-й минуте в составе Борнмут поле покинул Джастин Клюйверт, а вместо него вышел Эли Жуниор Крупи.
На 73-й минуте поединка команда Ипсвич Таун сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Джек Кларк. Счет стал 1:2.
На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адам Смит на поле появился Бафоде Диаките (Борнмут).
На 85-й минуте в составе Ипсвич Таун поле покинул Флорентину Луиш, а вместо него вышел Чуба Акпом.
На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эванилсон на поле появился Альваро Родригес (Борнмут).
На 85-й минуте в составе Борнмут поле покинул Раян, а вместо него вышел Амин Адли.
На 90+3-й минуте в карточку арбитра попал Антониу Силва (Борнмут).
На 90+9-й минуте предупреждение получил Зиан Флемминг (Ипсвич Таун).
Итог встречи
На 99-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ипсвич Таун и Борнмут завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Борнмут.
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