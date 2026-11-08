Сандерленд - Челси (08.11.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сандерленд и Челси. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Джарред Гиллетт. Игра прошла на стадионе «Стэдиум оф Лайт» в городе Сандерленд.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сандерленд (схема 4-2-3-1): Робин Руфс, Тома Мёнье, Норди Мукиеле, Люк О'Нин, Рейнилдо Мандава, Гранит Джака, Ноа Садики, Трей Хьюм, Энцо Ле Фе, Шемсдин Тальби, Брайан Бробби.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Челси на сегодняшнюю встречу: Майк Пендерс, Марко Палестра, Уэсли Фофана, Ливай Колвилл, Пеп Чаваррия, Мойсес Кайседо, Ромео Лавия, Джордан Хендерсон, Коул Палмер, Морган Роджерс, Педру Нету.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Régis Le Bris (Сандерленд).

На 4-й минуте в составе Сандерленд последовала вынужденная замена: Гранит Джака уступил место Жюль Ахока.

На 21-й минуте в карточку арбитра попал Жюль Ахока (Сандерленд).

На 35-й минуте предупреждение получил Ливай Колвилл (Челси).

На 36-й минуте матча команда Сандерленд открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Энцо Ле Фе с пенальти. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ливай Колвилл на поле появился Эстевао (Челси).

На 50-й минуте в карточку арбитра попал Тома Мёнье (Сандерленд).

На 53-й минуте предупреждение получил Брайан Бробби (Сандерленд).

На 55-й минуте в карточку арбитра попал Педру Нету (Челси).

На 62-й минуте в составе Челси поле покинул Педру Нету, а вместо него вышел Дэнни Уэлбек.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марко Палестра на поле появился Мало Гюсто (Челси).

На 67-й минуте в составе Сандерленд поле покинул Брайан Бробби, а вместо него вышел Уилсон Изидор.

На 76-й минуте предупреждение получил Мойсес Кайседо (Челси).

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пеп Чаваррия на поле появился Жеовани Квенда (Челси).

На 87-й минуте в составе Челси поле покинул Джордан Хендерсон, а вместо него вышел Эммануэль Эмега.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Шемсдин Тальби на поле появился Нильсон Ангуло (Сандерленд).

На 88-й минуте в составе Сандерленд поле покинул Энцо Ле Фе, а вместо него вышел Крис Ригг.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Люк О'Нин (Сандерленд).

На 90+2-й минуте предупреждение получил Уэсли Фофана (Челси).

На 90+4-й минуте в карточку арбитра попал Нильсон Ангуло (Сандерленд).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сандерленд и Челси завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Сандерленд.

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