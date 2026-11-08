Ренн - Лилль (08.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Стад Ренне и Лилль. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Клеман Тюрпен. Игра прошла на стадионе «Роазон Парк» в городе Ренн.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Стад Ренне (схема 3-5-2): Брис Самба, Абдельхамид Аит Будлал, Чарли Крессвелл, Гонсалу Оливейра, Брайан Рейнольдс, Адриен Томассон, Валантен Ронжье, Махди Камара, Махамаду Нагида, Булайе Диа, Элиэзер Майенда.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Лилль на сегодняшнюю встречу: Берке Озер, Натан Нгой, Танги Ньянзу, Алекс Сандро Рибейро, Кэлвин Вердонк, Нгальяэль Мукау, Набиль Бенталеб, Бенжамен Андре, Итан Мбаппе, Хакон Арнар Харальдссон, Сориба Дьяун.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 24-й минуте матча команда Лилль открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Сориба Дьяун. Счет стал 0:1.

На 31-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Булайе Диа. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 55-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кэлвин Вердонк (Лилль).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Лилль поле покинул Кэлвин Вердонк, а вместо него вышел Ромен Перро.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Набиль Бенталеб на поле появился Мауритс Кьергор (Лилль).

На 63-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Элиэзер Майенда, а вместо него вышел Муса Аль-Тамари.

На 68-й минуте поединка команда Лилль сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Натан Нгой. Счет стал 1:2.

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Мауритс Кьергор (Лилль).

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Итан Мбаппе на поле появился Дилан Баква (Лилль).

На 74-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Булайе Диа, а вместо него вышел Исса Сумаре.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Махди Камара на поле появился Джауи Сиссе (Стад Ренне).

На 75-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Адриен Томассон, а вместо него вышел Людовик Блас.

На 77-й минуте предупреждение получил Натан Нгой (Лилль).

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гонсалу Оливейра на поле появился Себастьян Шиманьски (Стад Ренне).

На 83-й минуте в составе Лилль поле покинул Нгальяэль Мукау, а вместо него вышел Исаак Коссье.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хакон Арнар Харальдссон на поле появился Оливье Жиру (Лилль).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Стад Ренне и Лилль завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Лилль.

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