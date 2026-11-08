Манчестер Юнайтед - Астон Вилла (08.11.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Манчестер Юнайтед и Астон Вилла. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Крис Каванах. Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в городе Манчестер.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Манчестер Юнайтед (схема 4-2-3-1): Сенне Ламменс, Нуссаир Мазрауи, Лени Йоро, Гарри Магуайр, Диогу Далот, Юри Тилеманс, Кобби Мейну, Амад Диалло, Бруну Фернандеш, Матеус Кунья, Бриан Мбемо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Астон Вилла на сегодняшнюю встречу: Зион Судзуки, Тейлор Харвуд-Беллис, Виктор Линделеф, Пау Торрес, Иан Матсен, Бубакар Камара, Леон Горецка, Алиссон Эдвард Франко да Роша, Джон Макгинн, Йохан Манзамби, Николас Джексон.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 1-й минуте матча команда Астон Вилла открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Алиссон Эдвард Франко да Роша. Счет стал 0:1.

На 4-й минуте поединка команда Астон Вилла сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Николас Джексон. Счет стал 0:2.

На 16-й минуте поединка команда Манчестер Юнайтед сумела сократить отставание. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Бруну Фернандеш. Счет стал 1:2.

На 44-й минуте поединка команда Манчестер Юнайтед сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Юри Тилеманс. Счет стал 2:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Гарри Магуайр, а вместо него вышел Айден Хевен.

На 48-й минуте поединка команда Астон Вилла сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Джон Макгинн. Счет стал 2:3.

На 53-й минуте поединка команда Астон Вилла сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Леон Горецка. Счет стал 2:4.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 57-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Айден Хевен (Манчестер Юнайтед).

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юри Тилеманс на поле появился Мейсон Маунт (Манчестер Юнайтед).

На 66-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Диогу Далот, а вместо него вышел Патрик Доргу.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амад Диалло на поле появился Шей Лейси (Манчестер Юнайтед).

На 71-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Джон Макгинн, а вместо него вышел Джордж Хеммингс.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алиссон Эдвард Франко да Роша на поле появился Росс Баркли (Астон Вилла).

На 78-й минуте в составе Астон Вилла поле покинул Йохан Манзамби, а вместо него вышел Жоау Гомес.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Леон Горецка на поле появился Ибраим Мбайе (Астон Вилла).

На 83-й минуте в составе Манчестер Юнайтед поле покинул Бриан Мбемо, а вместо него вышел Джошуа Зиркзе.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николас Джексон на поле появился Брайан Маджо (Астон Вилла).

На 90+2-й минуте поединка команда Манчестер Юнайтед сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Джошуа Зиркзе. Счет стал 3:4.

На 90+6-й минуте поединка команда Манчестер Юнайтед сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Патрик Доргу. Счет стал 4:4.

На 90+7-й минуте в карточку арбитра попал Зион Судзуки (Астон Вилла).

Итог встречи

На 97-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Манчестер Юнайтед и Астон Вилла завершился вничью со счетом 4:4.

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