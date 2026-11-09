Атлетико - Барселона (08.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Атлетико Мадрид и ФК Барселона. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Хавьер Альберола Рохас. Игра прошла на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в городе Мадрид.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Атлетико Мадрид (схема 4-4-2): Ян Облак, Маркос Льоренте, Марк Пубиль, Давид Ганцко, Алехандро Гримальдо, Джулиано Симеоне, Коке, Пабло Барриос, Алекс Баэна, Ли Кан Ин, Хулиан Альварес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Барселона на сегодняшнюю встречу: Хоан Гарсия, Брайан Фариньяс, Пау Кубарси, Жерар, Жуан Канселу, Марк Берналь, Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Педри, Энтони Гордон, Рафинья.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Атлетико Мадрид открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джулиано Симеоне. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 43-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Алекс Баэна (Атлетико Мадрид).

На 45-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Фермин Лопес. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Брайан Фариньяс, а вместо него вышел Фрэнки де Йонг.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жуан Канселу на поле появился Андреас Кристенсен (ФК Барселона).

На 60-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Ли Кан Ин, а вместо него вышел Александер Сёрлот.

На 66-й минуте поединка команда ФК Барселона сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Фермин Лопес. Счет стал 1:2.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Коке на поле появился Мортен Юльманн (Атлетико Мадрид).

На 72-й минуте в составе Атлетико Мадрид поле покинул Алекс Баэна, а вместо него вышел Джонни Кардозо.

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Марк Берналь (ФК Барселона).

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Марк Берналь на поле появился Эрик Гарсия (ФК Барселона).

На 74-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Фермин Лопес, а вместо него вышел Гави.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Барриос на поле появился Джонатан Дэвид (Атлетико Мадрид).

На 86-й минуте в составе ФК Барселона поле покинул Энтони Гордон, а вместо него вышел Карим Адейеми.

На 87-й минуте предупреждение получил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Марк Пубиль (Атлетико Мадрид).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Атлетико Мадрид и ФК Барселона завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды ФК Барселона.

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