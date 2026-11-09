Ланс - Марсель (08.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами РК Ланс и Олимпик Марсель. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Вилли Делажод. Игра прошла на стадионе «Стад Боллар-Делелис» в городе Ланс.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав РК Ланс (схема 3-4-2-1): Робин Риссер, Жонатан Градит, Самсон Байду, Жан-Клер Тодибо, Сауд Абдулхамид, Ясин Титрауи, Амаду Айдара, Матье Удоль, Флориан Товен, Флориан Сотока, Торган Азар.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Олимпик Марсель на сегодняшнюю встречу: Джеффри де Ланге, Тимоти Веа, Си Джей Иган-Райли, Найеф Агерд, Улиссес Гарсия, Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Точукву Ннади, Амин Арит, Имад Абделли, Игор Пайшао, Амин Гуири.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 2-й минуте матча команда Олимпик Марсель открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Амин Гуири. Счет стал 0:1.

На 20-й минуте поединка команда РК Ланс сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Флориан Товен. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 68-й минуте в составе РК Ланс поле покинул Торган Азар, а вместо него вышел Мезиан Меслуб.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амаду Айдара на поле появился Микаэль Кюизанс (РК Ланс).

На 78-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Амин Арит, а вместо него вышел Кейлиан Абдалла.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Имад Абделли на поле появился Эйнджел Гомес (Олимпик Марсель).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 79-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Ясин Титрауи (РК Ланс).

На 81-й минуте в карточку арбитра попал Амин Гуири (Олимпик Марсель).

На 82-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Кейлиан Абдалла. Счет стал 1:2.

На 85-й минуте в составе РК Ланс поле покинул Жонатан Градит, а вместо него вышел Рубен Агилар.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Флориан Сотока на поле появился Жуниор Кадиль (РК Ланс).

На 88-й минуте в составе РК Ланс поле покинул Сауд Абдулхамид, а вместо него вышел Михал Скураш.

На 90+1-й минуте произошла еще одна замена: вместо Точукву Ннади на поле появился Жоффре Кондогбья (Олимпик Марсель).

На 90+2-й минуте предупреждение получил Джеффри де Ланге (Олимпик Марсель).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами РК Ланс и Олимпик Марсель завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Олимпик Марсель.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!