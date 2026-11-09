Фиорентина - Ювентус (08.11.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 8 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фиорентина и Ювентус. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Андреа Коломбо. Игра прошла на стадионе «Стадио Артемио Франки» в городе Флоренция.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фиорентина (схема 4-2-3-1): Давид Де Хеа, Алехандро Хименес, Раду Дрэгушин, Вьери, Жуан Мариу, Шер Ндур, Крист Инао Улаи, Франко Мастантуоно, Педру Гонсалвеш, Алиу Нджие, Матео Пеллегрино.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ювентус на сегодняшнюю встречу: Гульельмо Викарио, Пьер Калулу, Глейсон Бремер, Джон Лукуми, Хуан Кабаль, Уэстон Маккенни, Тён Копмейнерс, Дуглас Луис, Жереми Бога, Рандаль Коло-Муани, Ник Вольтемаде.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 4-й минуте матча команда Фиорентина открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Матео Пеллегрино. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 13-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Хуан Кабаль (Ювентус).

На 22-й минуте в карточку арбитра попал Глейсон Бремер (Ювентус).

На 32-й минуте поединка команда Ювентус сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Ник Вольтемаде. Счет стал 1:1.

На 50-й минуте предупреждение получил Крист Инао Улаи (Фиорентина).

На 54-й минуте поединка команда Фиорентина сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Алиу Нджие. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 56-й минуте в составе Ювентус поле покинул Хуан Кабаль, а вместо него вышел Зеки Челик.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ник Вольтемаде на поле появился Эдон Жегрова (Ювентус).

На 57-й минуте в составе Ювентус поле покинул Жереми Бога, а вместо него вышел Керим Алайбегович.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Педру Гонсалвеш на поле появился Марко Брешианини (Фиорентина).

На 65-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Крист Инао Улаи, а вместо него вышел Николо Фаджоли.

На 66-й минуте поединка команда Ювентус сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Глейсон Бремер. Счет стал 2:2.

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Рандаль Коло-Муани (Ювентус).

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Уэстон Маккенни на поле появился Джефф Эхатор (Ювентус).

На 86-й минуте в составе Фиорентина поле покинул Матео Пеллегрино, а вместо него вышел Бету.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алиу Нджие на поле появился Вильфред Ньонто (Фиорентина).

На 89-й минуте в составе Ювентус поле покинул Джон Лукуми, а вместо него вышел Федерико Гатти.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фиорентина и Ювентус завершился вничью со счетом 2:2.

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