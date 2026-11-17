В понедельник, 16 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фарерские острова и Молдавия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Энеа Йорджи. Игра прошла на стадионе «Торсволлур» в городе Торсхавн.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фарерские острова (схема 3-4-3): Маттиас Ламхауге, Одмар Фэрё, Гуннар Ватнхамар, Андриас Эдмундссон, Янн Беньяминсен, Геза Давид Тури, Йоуаннес Бьярталид, Мартин Агнарссон, Аки Самуэльсен, Адриан Юстинуссен, Ханус Серенсен.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Молдавия на сегодняшнюю встречу: Андрей Кожухарь, Владислав Бабогло, Стефан Негру, Михаил Герасименков, Иоан-Калин Ревенко, Виктор Богачук, Серджиу Перчун, Олег Рябчук, Никита Моцпан, Ники Клещенко, Петру Попеску.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 24-й минуте матча команда Фарерские острова открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Аки Самуэльсен. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 28-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Никита Моцпан (Молдавия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Молдавия поле покинул Виктор Богачук, а вместо него вышел Вадим Рацэ.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Стефан Негру на поле появился Михаил Штефан (Молдавия).

На 46-й минуте в составе Молдавия поле покинул Никита Моцпан, а вместо него вышел Виктор Стина.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йоуаннес Бьярталид на поле появился Йакуп Бископсте Андреасен (Фарерские острова).

На 60-й минуте в составе Молдавия поле покинул Иоан-Калин Ревенко, а вместо него вышел Александру Бетиву.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адриан Юстинуссен на поле появился Петур Кнудсен (Фарерские острова).

На 73-й минуте в карточку арбитра попал Аки Самуэльсен (Фарерские острова).

На 73-й минуте предупреждение получил Серджиу Перчун (Молдавия).

На 78-й минуте в составе Фарерские острова поле покинул Аки Самуэльсен, а вместо него вышел Мейнхард Ольсен.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ханус Серенсен на поле появился Арон Беньяминсен (Фарерские острова).

На 79-й минуте в составе Молдавия поле покинул Олег Рябчук, а вместо него вышел Денис Марандич.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мартин Агнарссон на поле появился Вильормур Давидсен (Фарерские острова).

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Виктор Стина (Молдавия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фарерские острова и Молдавия завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Фарерские острова.

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