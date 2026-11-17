В понедельник, 16 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Исландия и Люксембург. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мариан Барбу. Игра прошла на стадионе «Ice Rink Laugardalur» в городе Рейкьявик.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Исландия (схема 4-2-3-1): Хакон Рафн Вальдимарссон, Виктор Палссон, Хордур Херманссон, Даниэль Гретарссон, Логи Томассон, Исак Бергманн Йоханнессон, Хакон Арнар Харальдссон, Микаэль Эллертссон, Андри Гудьонсен, Бриньольфур Дарри Виллумссон, Орри Оускарссон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Люксембург на сегодняшнюю встречу: Антони Морис, Вахид Селимович, Энес Махмутович, Дирк Карлсон, Матиас Олесен, Лоран Янс, Энцо дус Сантус, Томаш де Соуза Морейра, Флориан Боне, Винсент Тилль, Джейсон Видейра Перейра.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 25-й минуте матча команда Исландия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Бриньольфур Дарри Виллумссон. Счет стал 1:0.

На 37-й минуте поединка команда Исландия сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Андри Гудьонсен. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Исландия поле покинул Хакон Арнар Харальдссон, а вместо него вышел Гильфи Сигурдссон.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андри Гудьонсен на поле появился Кристиан Хлинссон (Исландия).

На 50-й минуте поединка команда Исландия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Микаэль Эллертссон. Счет стал 3:0.

На 64-й минуте в составе Исландия поле покинул Микаэль Эллертссон, а вместо него вышел Йон Дагур Торстейнссон.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хордур Херманссон на поле появился Арон Гуннарссон (Исландия).

На 66-й минуте в составе Люксембург поле покинул Лоран Янс, а вместо него вышел Мигель Фернандес Гонсалвес.

На 66-й минуте произошла еще одна замена: вместо Томаш де Соуза Морейра на поле появился Элдин Джогович (Люксембург).

На 74-й минуте в составе Люксембург поле покинул Винсент Тилль, а вместо него вышел Хамза Кадамани.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейсон Видейра Перейра на поле появился Тимоте Рупил (Люксембург).

На 78-й минуте в составе Исландия поле покинул Орри Оускарссон, а вместо него вышел Исак Снайр Торвальдссон.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Энцо дус Сантус на поле появился Айман Дардари (Люксембург).

Итог встречи

На 91-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Исландия и Люксембург завершился с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Исландия.

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