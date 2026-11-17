В понедельник, 16 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Германия и Нидерланды. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Гленн Нюберг. Игра прошла на стадионе «Олимпийский стадион (Берлин)» в городе Берлин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Германия (схема 4-2-3-1): Марк-Андре тер Стеген, Филипп Трой, Джонатан Та, Нико Шлоттербек, Натаниэль Браун, Александар Павлович, Йозуа Киммих, Браян Груда, Флориан Вирц, Дерри Шерхант, Кай Хаверц.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Нидерланды на сегодняшнюю встречу: Барт Вербрюгген, Дензел Думфрис, Ян Пол ван Хекке, Микки ван де Вен, Юрриен Тимбер, Квинтен Тимбер, Джоуи Веерман, Крисенсио Саммервилл, Тиджани Рейндерс, Коди Гакпо, Дониэлл Мален.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 41-й минуте матча команда Германия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Дерри Шерхант. Счет стал 1:0.

На 60-й минуте поединка команда Германия сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Флориан Вирц. Счет стал 2:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Квинтен Тимбер, а вместо него вышел Джастин Клюйверт.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Натаниэль Браун на поле появился Максимилиан Миттельштедт (Германия).

На 65-й минуте в составе Германия поле покинул Кай Хаверц, а вместо него вышел Юнес Эбнуталиб.

На 65-й минуте поединка команда Германия сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Нико Шлоттербек. Счет стал 3:0.

На 71-й минуте поединка команда Германия сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Флориан Вирц. Счет стал 4:0.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дониэлл Мален на поле появился Мекс Меердинк (Нидерланды).

На 72-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Юрриен Тимбер, а вместо него вышел Иан Матсен.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филипп Трой на поле появился Финн Йельтиш (Германия).

На 75-й минуте в составе Германия поле покинул Флориан Вирц, а вместо него вышел Том Бишоф.

На 77-й минуте поединка команда Германия сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Браян Груда. Счет стал 5:0.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Коди Гакпо на поле появился Рубен ван Боммел (Нидерланды).

На 78-й минуте в составе Нидерланды поле покинул Тиджани Рейндерс, а вместо него вышел Тён Копмейнерс.

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Браян Груда на поле появился Леннарт Карл (Германия).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 86-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Мекс Меердинк (Нидерланды).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Германия и Нидерланды завершился с итоговым счетом 5:0 в пользу команды Германия.

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