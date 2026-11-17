В понедельник, 16 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Греция и Сербия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 22:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Майкл Оливер. Игра прошла на стадионе «Пантессалико Стадио» в городе Волос.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Греция (схема 4-2-3-1): Христос Мандас, Лазарос Рота, Константинос Мавропанос, Константинос Кулиеракис, Костас Цимикас, Христос Зафейрис, Атанасиос Андруцос, Константинос Каретсас, Вангелис Павлидис, Христос Дзолис, Анастасиос Дувикас.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сербия на сегодняшнюю встречу: Джордже Петрович, Страхиня Эракович, Никола Миленкович, Срджан Бабич, Коста Неделькович, Неманья Максимович, Саша Лукич, Сергей Милинкович-Савич, Стефан Букинац, Александр Митрович, Лука Йович.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 7-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Христос Зафейрис (Греция).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Срджан Бабич (Сербия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Сербия поле покинул Срджан Бабич, а вместо него вышел Стефан Гудель.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Анастасиос Дувикас на поле появился Йоргос Масурас (Греция).

На 61-й минуте в составе Греция поле покинул Константинос Каретсас, а вместо него вышел Тасос Бакасетас.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Митрович на поле появился Михайло Цветкович (Сербия).

На 65-й минуте в составе Сербия поле покинул Лука Йович, а вместо него вышел Душан Тадич.

На 69-й минуте матча команда Греция открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Йоргос Масурас. Счет стал 1:0.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Вангелис Павлидис на поле появился Харалампос Костулас (Греция).

На 75-й минуте в составе Сербия поле покинул Коста Неделькович, а вместо него вышел Владимир Лучич.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Стефан Букинац на поле появился Петар Сукачевич (Сербия).

На 88-й минуте в составе Греция поле покинул Христос Дзолис, а вместо него вышел Эндрюс Тетте.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Христос Зафейрис на поле появился Панайотис Рецос (Греция).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Греция и Сербия завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Греция.

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