В субботу, 21 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Реал Мадрид и Сельта. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Адриан Кордеро Вега. Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в городе Мадрид.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Реал Мадрид (схема 4-1-4-1): Тибо Куртуа, Трент Александер-Арнольд, Ибраима Конате, Дин Хёйсен, Альваро Каррерас, Эдуарду Камавинга, Арда Гюлер, Бернарду Силва, Джуд Беллингем, Ян Диоманде, Килиан Мбаппе.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сельта на сегодняшнюю встречу: Йонуц Раду, Хави Родригес, Йоэль Лаго, Маркос Алонсо, Серхио Каррейра, Уго Бурсио, Илайш Мориба, Хави Галан, Уго Альварес, Пабло Дуран, Виллиот Сведберг.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 6-й минуте матча команда Сельта открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Пабло Дуран. Счет стал 0:1.

На 39-й минуте Килиан Мбаппе (Реал Мадрид) не сумел реализовать пенальти.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Сельта поле покинул Уго Альварес, а вместо него вышел Ферран Жутгла.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бернарду Силва на поле появился Федерико Вальверде (Реал Мадрид).

На 57-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Альваро Каррерас, а вместо него вышел Марк Кукурелья.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Трент Александер-Арнольд на поле появился Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).

На 66-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Джуд Беллингем. Счет стал 1:1.

На 67-й минуте в составе Сельта поле покинул Уго Бурсио, а вместо него вышел Кухайб Дриуш.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Виллиот Сведберг на поле появился Алейкс Фебас (Сельта).

На 71-й минуте в составе Реал Мадрид поле покинул Ян Диоманде, а вместо него вышел Эндрик.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 74-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Йоэль Лаго (Сельта).

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Дуран на поле появился Яго Аспас (Сельта).

На 76-й минуте в составе Сельта поле покинул Хави Галан, а вместо него вышел Хавьер Руэда.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эдуарду Камавинга на поле появился Карлос Эспи (Реал Мадрид).

На 82-й минуте в карточку арбитра попал Хави Родригес (Сельта).

На 85-й минуте поединка команда Реал Мадрид сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Карлос Эспи. Счет стал 2:1.

На 90+4-й минуте предупреждение получил Карлос Эспи (Реал Мадрид).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Реал Мадрид и Сельта завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Реал Мадрид.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!