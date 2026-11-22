В воскресенье, 22 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Аугсбург и Майнц 05. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 17:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мартин Петерсен. Игра прошла на стадионе «ВВК АРЕНА» в городе Аугсбург.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Аугсбург (схема 3-4-2-1): Финн Дамен, Абдулай Джума Ба, Янник Кейтель, Тим Шнитцер, Мариус Вольф, Робин Фельхауэр, Фабиан Ридер, Хеннес Беренс, Антон Каде, Алексис Клод-Морис, Михаэль Грегорич.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Майнц 05 на сегодняшнюю встречу: Робин Центнер, Данни да Кошта, Штефан Пош, Каспер Потульски, Кайшу Сано, Антони Каси, Пауль Небель, Надим Амири, Филипп Мвене, Шеральдо Бекер, Филлип Тит.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На -5-й минуте Manuel Baum (Аугсбург) получил прямую красную карточку и покинул поле.
На 19-й минуте матча команда Аугсбург открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Михаэль Грегорич. Счет стал 1:0.
На 36-й минуте поединка команда Аугсбург сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Абдулай Джума Ба. Счет стал 2:0.
На 43-й минуте в карточку арбитра попал Надим Амири (Майнц 05).
На 44-й минуте предупреждение получил Робин Фельхауэр (Аугсбург).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе Майнц 05 поле покинул Пауль Небель, а вместо него вышел Рэнсфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер.
На 48-й минуте поединка команда Аугсбург сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Михаэль Грегорич. Счет стал 3:0.
На 51-й минуте поединка команда Майнц 05 сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Рэнсфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер. Счет стал 3:1.
На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алексис Клод-Морис на поле появился Арион Ибрагимович (Аугсбург).
На 68-й минуте в составе Майнц 05 поле покинул Антони Каси, а вместо него вышел Сильван Видмер.
На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Шеральдо Бекер на поле появился Бенедикт Холлербах (Майнц 05).
На 73-й минуте в составе Аугсбург поле покинул Мариус Вольф, а вместо него вышел Соль Ён У.
На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Михаэль Грегорич на поле появился Ученна Огунду (Аугсбург).
На 75-й минуте в карточку арбитра попал Штефан Пош (Майнц 05).
На 76-й минуте предупреждение получил Сильван Видмер (Майнц 05).
На 81-й минуте в составе Майнц 05 поле покинул Данни да Кошта, а вместо него вышел Эрик Мартель.
На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Филипп Мвене на поле появился Раэль Накузола (Майнц 05).
На 90+3-й минуте в составе Аугсбург поле покинул Антон Каде, а вместо него вышел Мерт Кёмюр.
Итог встречи
На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Аугсбург и Майнц 05 завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Аугсбург.
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