ЛНЗ Черкассы - Металлист (28.10.2026) | Кубок Украины 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ЛНЗ Черкассы и ФК Металлист Харьков. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 14:00 по московскому времени. Игра прошла на стадионе «Центральный стадион» в городе Черкассы.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ЛНЗ Черкассы (схема 5-3-2): Дмитрий Ледвий, Андрей Китела, Богдан Слюбик, Роман Дидык, Александр Драмбаев, Денис Кузык, Таллес Бренер, Артур Рябов, Теди Цара, Марк Ассинор, Егор Твердохлеб.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК Металлист Харьков на сегодняшнюю встречу: Павел Плетнев, Егор Абрамов, Егор Шерстюк, Богдан Порох, Кирил Дихтяр, Даниел Ониебучи Кенович Вернатус, Даниил Тепляков, Александр Игоревич Цвиренко, Максим Багачански, Данило Кайдалов, Даниил Приходко.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 23-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Егор Шерстюк (ФК Металлист Харьков).

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Максим Багачански (ФК Металлист Харьков).

На 80-й минуте предупреждение получил Андрей Китела (ЛНЗ Черкассы).

На 81-й минуте матча команда ФК Металлист Харьков открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Данило Кайдалов. Счет стал 0:1.

На 90+7-й минуте в карточку арбитра попал Дмитрий Ледвий (ЛНЗ Черкассы).

Итог встречи

На 97-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ЛНЗ Черкассы и ФК Металлист Харьков завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды ФК Металлист Харьков.

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