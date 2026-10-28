Маяк Сарны - Харьков (28.10.2026) | Кубок Украины 2026/27

В среду, 28 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК «Маяк» Сарны и ФК «Харьков». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 12:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК «Маяк» Сарны (схема 4-1-4-1): Андрей Тимошицкий, Юрий Романюк, Андрей Беженар, Сергей Заяц, Артем Данилюк, Николай Коляда, Михаил Сергийчук, Андрей Тотовицкий, Алишер Якубов, Илья Шевченко, Владислав Кулач.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ФК «Харьков» на сегодняшнюю встречу: Даниил Варакута, Илья Крупский, Владимир Салюк, Валерий Дубко, Александр Мартынюк, Эрмир Рашица, Иван Калюжный, Игорь Когут, Себастьян Кастильо, Александр Яцык, Денис Антюх.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 36-й минуте матча команда ФК «Харьков» открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Игорь Когут. Счет стал 0:1.

На 76-й минуте поединка команда ФК «Маяк» Сарны сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Юрий Романюк. Счет стал 1:1.

На 87-й минуте поединка команда ФК «Харьков» сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Валерий Дубко. Счет стал 1:2.

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК «Маяк» Сарны и ФК «Харьков» завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды ФК «Харьков».

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