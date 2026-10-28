Сассуоло - Лацио 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Сассуоло 2 : 6 Лацио События матча Сассуоло - Лацио 2' ⚽ Кеннет Тейлор (0 - 1) 7' ⚽ Кристиан Торстведт (1 - 1) 13' ⚽ Густав Исаксен (1 - 2) 16' ⚽ Романо Флориани (1 - 3) 28' Кеннет Тейлор 31' Кристиан Торстведт Прямое удаление 43' ⚽ Себастьяно Эспозито (2 - 3) 45+1' ⚽ Маттиа Дзакканьи (2 - 4) 46' ⇄ Ибрагим Сулемана / Даррил Бакола 46' ⇄ Фисайо Деле-Баширу / Кеннет Тейлор 50' ✕ Маттиа Дзакканьи Пенальти не забит 54' Доменико Берарди 55' ⚽ Тиджани Нослин (2 - 5) 61' ✕ Давиде Фраттези Пенальти не забит 62' ⇄ Мануэль Лаццари / Романо Флориани 63' ⇄ Альфонсо Педраса / Нуну Тавареш 63' ⇄ Маттео Канчелльери / Густав Исаксен 63' ⇄ Кирон Боуи / Себастьяно Эспозито 63' ⇄ Фали Канде / Доменико Берарди 65' ⚽ Тиджани Нослин (2 - 6) 70' ⇄ Андреа Гион / Арман Лорьянте 71' ⇄ Андреа Пинамонти / Тиджани Нослин 82' ⇄ Себастьян Валукевич / Дуе Чалета-Цар Составы команд Сассуоло Сассуоло Лацио Рим 80 вр Стефано Турати 15 зщ Дуе Чалета-Цар 82' 46 зщ Симоне Чинквеграно 26 зщ Кас Одентал 3 зщ Джош Дойг 42 пз Кристиан Торстведт 35 пз Лука Липани 50 пз Дэррил Баколя 46' 10 нп Доменико Берарди 63' 94 нп Себастьяно Эспозито 63' 45 нп Арман Лорьенте 70' 55 пз Ибраим Сулемана 46' 5 зщ Фали Канде 63' 9 нп Кирон Боуи 63' 8 пз Андреа Гьон 70' 6 зщ Себастьян Валюкевич 82' 35 вр Христос Мандас 15 зщ Романо Флориани 62' 37 зщ Йосип Шутало 17 зщ Нуну Тавареш 63' 2 зщ Диогу Лейте 16 пз Давиде Фраттези 21 пз Реда Белахьяне 24 пз Кеннет Тейлор 46' 11 нп Густав Исаксен 63' 14 нп Тейянни Нослин 70' 10 нп Маттиа Дзакканьи 7 пз Фисайо Деле-Баширу 46' 29 пз Мануэль Лаццари 62' 23 зщ Альфонсо Педраса 63' 22 нп Маттео Канчелльери 63' 9 нп Андреа Пинамонти 70' Запасные 12 вр Джакомо Саталино 49 вр Ариянет Мурич 21 зщ Джей Идзес 20 зщ Игнасе ван дер Бремпт 33 зщ Рафа Обрадор 18 пз Неманья Матич 17 пз Василие Аджич 77 пз Николас Пьерини 7 нп Кристиан Вольпато 25 нп Бенхамин Домингес 40 вр Эдоардо Мотта 47 вр Давиде Ренцетти 5 зщ Данило Дуки 25 зщ Оливер Нильсен 3 зщ Лука Пеллегрини 28 пз Адриан Пшиборек 32 пз Данило Катальди 71 пз Валерио Фаркомени 63 нп Федерико Серра 33 Ricardo Bordon Главные тренеры Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Голы Кеннет Тейлор 0:1 2' Кристиан Торстведт Джош Дойг 1:1 7' Густав Исаксен Маттиа Дзакканьи 1:2 13' Романо Флориани Кеннет Тейлор 1:3 15' Себастьяно Эспозито Симоне Чинквеграно 2:3 43' Маттиа Дзакканьи Густав Исаксен 2:4 45+1' Тейянни Нослин Маттиа Дзакканьи 2:5 56' Тейянни Нослин Фисайо Деле-Баширу 2:6 65' Наказания Кеннет Тейлор 28' Кристиан Торстведт 31' Доменико Берарди 57'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Лацио, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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