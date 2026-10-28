03:44 ()
Свернуть список

Сассуоло - Лацио 27 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Сассуоло
Сассуоло
2 : 6
Лацио
Лацио
События матча Сассуоло - Лацио
2'
Кеннет Тейлор (0 - 1)
7'
Кристиан Торстведт (1 - 1)
13'
Густав Исаксен (1 - 2)
16'
Романо Флориани (1 - 3)
28'
Кеннет Тейлор
31'
Кристиан ТорстведтПрямое удаление
43'
Себастьяно Эспозито (2 - 3)
45+1'
Маттиа Дзакканьи (2 - 4)
46'
Ибрагим Сулемана / Даррил Бакола
46'
Фисайо Деле-Баширу / Кеннет Тейлор
50'
Маттиа ДзакканьиПенальти не забит
54'
Доменико Берарди
55'
Тиджани Нослин (2 - 5)
61'
Давиде ФраттезиПенальти не забит
62'
Мануэль Лаццари / Романо Флориани
63'
Альфонсо Педраса / Нуну Тавареш
63'
Маттео Канчелльери / Густав Исаксен
63'
Кирон Боуи / Себастьяно Эспозито
63'
Фали Канде / Доменико Берарди
65'
Тиджани Нослин (2 - 6)
70'
Андреа Гион / Арман Лорьянте
71'
Андреа Пинамонти / Тиджани Нослин
82'
Себастьян Валукевич / Дуе Чалета-Цар
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лацио
Рим
80ИталияврСтефано Турати
15ХорватиязщДуе Чалета-Цар
82'
46ИталиязщСимоне Чинквеграно
26НидерландызщКас Одентал
3ШотландиязщДжош Дойг
42НорвегияпзКристиан Торстведт
35ИталияпзЛука Липани
50ФранцияпзДэррил Баколя
46'
10ИталиянпДоменико Берарди
63'
94ИталиянпСебастьяно Эспозито
63'
45ФранциянпАрман Лорьенте
70'
55ГанапзИбраим Сулемана
46'
5Гвинея-БисаузщФали Канде
63'
9ШотландиянпКирон Боуи
63'
8ИталияпзАндреа Гьон
70'
6ПольшазщСебастьян Валюкевич
82'
35ГрецияврХристос Мандас
15ИталиязщРомано Флориани
62'
37ХорватиязщЙосип Шутало
17ПортугалиязщНуну Тавареш
63'
2ПортугалиязщДиогу Лейте
16ИталияпзДавиде Фраттези
21ФранцияпзРеда Белахьяне
24НидерландыпзКеннет Тейлор
46'
11ДаниянпГустав Исаксен
63'
14НидерландынпТейянни Нослин
70'
10ИталиянпМаттиа Дзакканьи
7НигерияпзФисайо Деле-Баширу
46'
29ИталияпзМануэль Лаццари
62'
23ИспаниязщАльфонсо Педраса
63'
22ИталиянпМаттео Канчелльери
63'
9ИталиянпАндреа Пинамонти
70'
Запасные
12ИталияврДжакомо Саталино
49КосововрАриянет Мурич
21ИндонезиязщДжей Идзес
20БельгиязщИгнасе ван дер Бремпт
33ИспаниязщРафа Обрадор
18СербияпзНеманья Матич
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
77ИталияпзНиколас Пьерини
7АвстралиянпКристиан Вольпато
25АргентинанпБенхамин Домингес
40ИталияврЭдоардо Мотта
47ИталияврДавиде Ренцетти
5НидерландызщДанило Дуки
25ДаниязщОливер Нильсен
3ИталиязщЛука Пеллегрини
28ПольшапзАдриан Пшиборек
32ИталияпзДанило Катальди
71ИталияпзВалерио Фаркомени
63ИталиянпФедерико Серра
33БразилияRicardo Bordon
Главные тренеры
ИталияДженнаро Гаттузо
ИталияДженнаро Гаттузо
Голы
Кеннет Тейлор
0:1
2'
Кристиан Торстведт
Джош Дойг
1:1
7'
Густав Исаксен
Маттиа Дзакканьи
1:2
13'
Романо Флориани
Кеннет Тейлор
1:3
15'
Себастьяно Эспозито
Симоне Чинквеграно
2:3
43'
Маттиа Дзакканьи
Густав Исаксен
2:4
45+1'
Тейянни Нослин
Маттиа Дзакканьи
2:5
56'
Тейянни Нослин
Фисайо Деле-Баширу
2:6
65'
Наказания
Кеннет Тейлор
28'
Кристиан Торстведт
31'
Доменико Берарди
57'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Лацио, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Боруссия Д - Вердер 27 октября обзор матча
    Боруссия Д - Вердер 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Боруссия М - Карлсруэ 27 октября обзор матча
    Боруссия М - Карлсруэ 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Эльферсберг - Дармштадт 98 27 октября обзор матча
    Эльферсберг - Дармштадт 98 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг 27 октября обзор матча
    Рот-Вайсс Эс - РБ Лейпциг 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
  • Гамбург - Айнтрахт 27 октября обзор матча
    Гамбург - Айнтрахт 27 октября обзор матча
    Футбол | Кубок Германии 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close