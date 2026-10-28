Сассуоло - Лацио 27 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Сассуоло
2 : 6
Лацио
События матча Сассуоло - Лацио
2'
⚽
Кеннет Тейлор (0 - 1)
7'
⚽
Кристиан Торстведт (1 - 1)
13'
⚽
Густав Исаксен (1 - 2)
16'
⚽
Романо Флориани (1 - 3)
28'
Кеннет Тейлор
31'
Кристиан ТорстведтПрямое удаление
43'
⚽
Себастьяно Эспозито (2 - 3)
45+1'
⚽
Маттиа Дзакканьи (2 - 4)
46'
⇄
Ибрагим Сулемана / Даррил Бакола
46'
⇄
Фисайо Деле-Баширу / Кеннет Тейлор
50'
✕
Маттиа ДзакканьиПенальти не забит
54'
Доменико Берарди
55'
⚽
Тиджани Нослин (2 - 5)
61'
✕
Давиде ФраттезиПенальти не забит
62'
⇄
Мануэль Лаццари / Романо Флориани
63'
⇄
Альфонсо Педраса / Нуну Тавареш
63'
⇄
Маттео Канчелльери / Густав Исаксен
63'
⇄
Кирон Боуи / Себастьяно Эспозито
63'
⇄
Фали Канде / Доменико Берарди
65'
⚽
Тиджани Нослин (2 - 6)
70'
⇄
Андреа Гион / Арман Лорьянте
71'
⇄
Андреа Пинамонти / Тиджани Нослин
82'
⇄
Себастьян Валукевич / Дуе Чалета-Цар
Составы команд
Сассуоло
Сассуоло
Лацио
Рим
|80
|вр
|Стефано Турати
|15
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
82'
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|26
|зщ
|Кас Одентал
|3
|зщ
|Джош Дойг
|42
|пз
|Кристиан Торстведт
|35
|пз
|Лука Липани
|50
|пз
|Дэррил Баколя
46'
|10
|нп
|Доменико Берарди
63'
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
63'
|45
|нп
|Арман Лорьенте
70'
|55
|пз
|Ибраим Сулемана
46'
|5
|зщ
|Фали Канде
63'
|9
|нп
|Кирон Боуи
63'
|8
|пз
|Андреа Гьон
70'
|6
|зщ
|Себастьян Валюкевич
82'
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
62'
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
63'
|2
|зщ
|Диогу Лейте
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
46'
|11
|нп
|Густав Исаксен
63'
|14
|нп
|Тейянни Нослин
70'
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
46'
|29
|пз
|Мануэль Лаццари
62'
|23
|зщ
|Альфонсо Педраса
63'
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
63'
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
70'
Запасные
|12
|вр
|Джакомо Саталино
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|21
|зщ
|Джей Идзес
|20
|зщ
|Игнасе ван дер Бремпт
|33
|зщ
|Рафа Обрадор
|18
|пз
|Неманья Матич
|17
|пз
|Василие Аджич
|77
|пз
|Николас Пьерини
|7
|нп
|Кристиан Вольпато
|25
|нп
|Бенхамин Домингес
|40
|вр
|Эдоардо Мотта
|47
|вр
|Давиде Ренцетти
|5
|зщ
|Данило Дуки
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|28
|пз
|Адриан Пшиборек
|32
|пз
|Данило Катальди
|71
|пз
|Валерио Фаркомени
|63
|нп
|Федерико Серра
|33
|Ricardo Bordon
Главные тренеры
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
Голы
Кеннет Тейлор
0:1
2'
Кристиан Торстведт
Джош Дойг
1:1
7'
Густав Исаксен
Маттиа Дзакканьи
1:2
13'
Романо Флориани
Кеннет Тейлор
1:3
15'
Себастьяно Эспозито
Симоне Чинквеграно
2:3
43'
Маттиа Дзакканьи
Густав Исаксен
2:4
45+1'
Тейянни Нослин
Маттиа Дзакканьи
2:5
56'
Тейянни Нослин
Фисайо Деле-Баширу
2:6
65'
Наказания
Кеннет Тейлор
28'
Кристиан Торстведт
31'
Доменико Берарди
57'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сассуоло - Лацио, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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