Полесье - Новый Роздол 28 ноября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Полесье
2 : 0
Новый Роздол
События матча Полесье Житомир - ФК Новый Роздол
11'
⚽
Александр Филиппов (1 - 0)
33'
⚽
Николай Гайдучик (2 - 0)
46'
⇄
Иванов Александр Сергеевич / Максим Брагару
60'
⇄
Михаил Расько / Николай Гайдучик
60'
⇄
Ярослав Караман / Георгий Маисурадзе
66'
⇄
Богдан Адам / Руслан-Роман Майовецкий
74'
⇄
Марьян Давидяк / Роман Голодрыга
Составы команд
Полесье
Житомир
Новый Роздол
|1
|вр
|Олег Кудрик
|22
|зщ
|Андрусв Араухо
|94
|зщ
|Денис Гришкевич
|4
|зщ
|Никита Кравченко
|31
|зщ
|Георгий Майсурадзе
|
60'
|16
|пз
|Илир Красники
|7
|пз
|Александр Назаренко
|19
|пз
|Владимир Шепелев
|45
|нп
|Максим Брагару
|
46'
|9
|нп
|Александр Филиппов
|89
|нп
|Николай Гайдучик
|
60'
|25
|пз
|Александр Иванов
|
46'
|38
|пз
|Ярослав Караман
|
60'
|99
|Rasko Mykhailo
|
60'
|12
|вр
|Roman Bilyi
|4
|Ruslan Barylyak
|99
|Dmytro Derevetskyi
|5
|Valeriy Doroshenko
|17
|Roman Golodryga
|
74'
|9
|Ruslan-Roman Mayovetskyi
|
66'
|22
|Yuriy Muzyka
|10
|Andriy Olenych
|3
|Igor Ostruvka
|19
|Roman Tsen
|21
|Denys Tsipora
|7
|Bogdan Adam
|
66'
|8
|Maryan Davydyak
|
74'
Запасные
|77
|вр
|Назар Макаренко
|23
|вр
|Евгений Волынец
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|8
|пз
|Руслан Бабенко
|14
|пз
|Линдон Эмерлаху
|27
|пз
|Олег Федор
|95
|нп
|Игорь Краснопир
|55
|нп
|Борис Крушинский
|91
|Svyatoslav Bandylo
|1
|вр
|Artem Denega
|18
|Andriy Bogdan
|20
|Denys Gulevskyi
|13
|Yevgen Kravtsiv
|23
|Pavlo Kryzhanivskyi
|11
|Vitaliy Lapko
|33
|Ruslan Oleksyuk
|95
|Nazar Sushchak
Главные тренеры
|Руслан Петрович Ротань
Голы
Александр Филиппов
1:0
10'
Николай Гайдучик
2:0
33'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Новый Роздол, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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