Полесье - Новый Роздол 28 ноября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Полесье 2 : 0 Новый Роздол События матча Полесье Житомир - ФК Новый Роздол 11' ⚽ Александр Филиппов (1 - 0) 33' ⚽ Николай Гайдучик (2 - 0) 46' ⇄ Иванов Александр Сергеевич / Максим Брагару 60' ⇄ Михаил Расько / Николай Гайдучик 60' ⇄ Ярослав Караман / Георгий Маисурадзе 66' ⇄ Богдан Адам / Руслан-Роман Майовецкий 74' ⇄ Марьян Давидяк / Роман Голодрыга Составы команд Полесье Житомир Новый Роздол 1 вр Олег Кудрик 22 зщ Андрусв Араухо 94 зщ Денис Гришкевич 4 зщ Никита Кравченко 31 зщ Георгий Майсурадзе 60' 16 пз Илир Красники 7 пз Александр Назаренко 19 пз Владимир Шепелев 45 нп Максим Брагару 46' 9 нп Александр Филиппов 89 нп Николай Гайдучик 60' 25 пз Александр Иванов 46' 38 пз Ярослав Караман 60' 99 Rasko Mykhailo 60' 12 вр Roman Bilyi 4 Ruslan Barylyak 99 Dmytro Derevetskyi 5 Valeriy Doroshenko 17 Roman Golodryga 74' 9 Ruslan-Roman Mayovetskyi 66' 22 Yuriy Muzyka 10 Andriy Olenych 3 Igor Ostruvka 19 Roman Tsen 21 Denys Tsipora 7 Bogdan Adam 66' 8 Maryan Davydyak 74' Запасные 77 вр Назар Макаренко 23 вр Евгений Волынец 44 зщ Сергей Чоботенко 8 пз Руслан Бабенко 14 пз Линдон Эмерлаху 27 пз Олег Федор 95 нп Игорь Краснопир 55 нп Борис Крушинский 91 Svyatoslav Bandylo 1 вр Artem Denega 18 Andriy Bogdan 20 Denys Gulevskyi 13 Yevgen Kravtsiv 23 Pavlo Kryzhanivskyi 11 Vitaliy Lapko 33 Ruslan Oleksyuk 95 Nazar Sushchak Главные тренеры Руслан Петрович Ротань Голы Александр Филиппов 1:0 10' Николай Гайдучик 2:0 33'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Новый Роздол, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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