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Полесье - Новый Роздол 28 ноября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Полесье
Полесье
2 : 0
Новый Роздол
Новый Роздол
События матча Полесье Житомир - ФК Новый Роздол
11'
Александр Филиппов (1 - 0)
33'
Николай Гайдучик (2 - 0)
46'
Иванов Александр Сергеевич / Максим Брагару
60'
Михаил Расько / Николай Гайдучик
60'
Ярослав Караман / Георгий Маисурадзе
66'
Богдан Адам / Руслан-Роман Майовецкий
74'
Марьян Давидяк / Роман Голодрыга
Составы команд
Полесье
Житомир
Новый Роздол
1 Украина вр Олег Кудрик
22 Венесуэла зщ Андрусв Араухо
94 Украина зщ Денис Гришкевич
4 Украина зщ Никита Кравченко
31 Грузия зщ Георгий Майсурадзе
60'
16 Косово пз Илир Красники
7 Украина пз Александр Назаренко
19 Украина пз Владимир Шепелев
45 Украина нп Максим Брагару
46'
9 Украина нп Александр Филиппов
89 Украина нп Николай Гайдучик
60'
25 Украина пз Александр Иванов
46'
38 Украина пз Ярослав Караман
60'
99 Украина Rasko Mykhailo
60'
12 Украина вр Roman Bilyi
4 Украина Ruslan Barylyak
99 Украина Dmytro Derevetskyi
5 Украина Valeriy Doroshenko
17 Украина Roman Golodryga
74'
9 Украина Ruslan-Roman Mayovetskyi
66'
22 Украина Yuriy Muzyka
10 Украина Andriy Olenych
3 Украина Igor Ostruvka
19 Украина Roman Tsen
21 Украина Denys Tsipora
7 Украина Bogdan Adam
66'
8 Украина Maryan Davydyak
74'
Запасные
77 Украина вр Назар Макаренко
23 Украина вр Евгений Волынец
44 Украина зщ Сергей Чоботенко
8 Украина пз Руслан Бабенко
14 Косово пз Линдон Эмерлаху
27 Украина пз Олег Федор
95 Украина нп Игорь Краснопир
55 Украина нп Борис Крушинский
91 Украина Svyatoslav Bandylo
1 Украина вр Artem Denega
18 Украина Andriy Bogdan
20 Украина Denys Gulevskyi
13 Украина Yevgen Kravtsiv
23 Украина Pavlo Kryzhanivskyi
11 Украина Vitaliy Lapko
33 Украина Ruslan Oleksyuk
95 Украина Nazar Sushchak
Главные тренеры
Украина Руслан Петрович Ротань
Голы
Александр Филиппов
1:0
10'
Николай Гайдучик
2:0
33'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Полесье - Новый Роздол, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Украины 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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