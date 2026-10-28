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Рома - Кальяри 27 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Рома
Рома
4 : 2
Кальяри
Кальяри
События матча Рома - Кальяри
10'
М'Бала Нзола (0 - 1)Пенальти
15'
Эмануэле Лулли (1 - 1)
21'
Никколо Пизилли (2 - 1)
46'
Уэсли / Науэль Молина
56'
Родригу Мора / Мартен де Рон
56'
Дониэлл Мален / Сантьяго Кастро
63'
Пол Менди / М'Бала Нзола
76'
Даниэль Мальдини / Алиу Фадера
76'
Джозеф Литета / Алессандро Дейола
76'
Девин Ренш / Эмануэле Лулли
81'
Даниэль Мальдини (2 - 2)
82'
Даниэле Гиларди / Джанлука Манчини
85'
Родригу Мора (3 - 2)
87'
Дониэлл Мален (4 - 2)
90+1'
Янис Массолен / Мишель Адопо
90+1'
Яэль Трепи / Юкинари Сугавара
90+4'
Хуан Родригес
Составы команд
Рома
Рим
Кальяри
Кальяри
95ИталияврПьерлуиджи Голлини
5Кот-д&#039;ИвуарзщЭван Н'Дика
23ИталиязщДжанлука Манчини
82'
3ГрециязщКонстантинос Кульеракис
4ИталияпзБриан Кристанте
61ИталияпзНикколо Пизилли
18АргентинапзМатиас Соуле
77ИталияпзЭмануэле Лулли
76'
20АргентинапзНауэль Молина
46'
15НидерландыпзМартен де Рон
56'
9АргентинанпСантьяго Кастро
56'
43БразилиязщУэсли Франса
46'
86ПортугалияпзРодригу Мора
56'
14НидерландынпДониэлл Мален
56'
2НидерландыпзДевайн Ренш
76'
87ИталиязщДаниэле Гиларди
82'
1ИталияврЭлия Каприле
2Португалиязщ Зе Педру
33СловакиязщАдам Оберт
15УругвайзщХуан Родригес
14ИталиязщАлессандро Дейола
76'
26КолумбиязщЙерри Мина
28ЯпониязщЮкинари Сугавара
90+1'
4ИталияпзАлессандро Романо
8ФранцияпзМишель Адопо
90+1'
39ГамбиянпАлиу Фадера
76'
18АнголанпМ'бала Нзола
63'
31СенегалнпПоль Менди
63'
70ИталияпзДаниэль Мальдини
76'
27ЗамбияпзДжозеф Литета
76'
79ФранцияпзЯнис Массолен
90+1'
19ФранциянпЯэль Трепи
90+1'
Запасные
32КолумбияврДевис Васкес
70СШАврДжорджо Де Марци
22ИспаниязщМарио Эрмосо
26АргентиназщЛеонардо Балерди
63ИталияпзАлессандро Ди Нунцио
78ГвинеянпМанджу Камара
12АлбанияврАлен Шерри
23СербияврБорис Радунович
24ИталиязщДжузеппе Аурелио
10ИталияпзЯкопо Фаццини
21ИталияпзРоберто Гальярдини
22ИталияпзRaphael Kofler
32БолгарияпзИван Сулев
9ИспаниянпКевин Карлос
20ИталиянпРиккардо Черво
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ИталияФабио Пизакане
Голы
М'бала Нзола
0:1
10'
Эмануэле Лулли
Науэль Молина
1:1
15'
Никколо Пизилли
Эмануэле Лулли
2:1
22'
Даниэль Мальдини
Адам Оберт
2:2
82'
Родригу Мора
Даниэле Гиларди
3:2
85'
Дониэлл Мален
4:2
87'
Наказания
Хуан Родригес
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рома - Кальяри, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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