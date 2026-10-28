Рома - Кальяри 27 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Рома
4 : 2
Кальяри
События матча Рома - Кальяри
10'
⚽
М'Бала Нзола (0 - 1)Пенальти
15'
⚽
Эмануэле Лулли (1 - 1)
21'
⚽
Никколо Пизилли (2 - 1)
46'
⇄
Уэсли / Науэль Молина
56'
⇄
Родригу Мора / Мартен де Рон
56'
⇄
Дониэлл Мален / Сантьяго Кастро
63'
⇄
Пол Менди / М'Бала Нзола
76'
⇄
Даниэль Мальдини / Алиу Фадера
76'
⇄
Джозеф Литета / Алессандро Дейола
76'
⇄
Девин Ренш / Эмануэле Лулли
81'
⚽
Даниэль Мальдини (2 - 2)
82'
⇄
Даниэле Гиларди / Джанлука Манчини
85'
⚽
Родригу Мора (3 - 2)
87'
⚽
Дониэлл Мален (4 - 2)
90+1'
⇄
Янис Массолен / Мишель Адопо
90+1'
⇄
Яэль Трепи / Юкинари Сугавара
90+4'
Хуан Родригес
Составы команд
Рома
Рим
Кальяри
Кальяри
|95
|вр
|Пьерлуиджи Голлини
|5
|зщ
|Эван Н'Дика
|23
|зщ
|Джанлука Манчини
82'
|3
|зщ
|Константинос Кульеракис
|4
|пз
|Бриан Кристанте
|61
|пз
|Никколо Пизилли
|18
|пз
|Матиас Соуле
|77
|пз
|Эмануэле Лулли
76'
|20
|пз
|Науэль Молина
46'
|15
|пз
|Мартен де Рон
56'
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
56'
|43
|зщ
|Уэсли Франса
46'
|86
|пз
|Родригу Мора
56'
|14
|нп
|Дониэлл Мален
56'
|2
|пз
|Девайн Ренш
76'
|87
|зщ
|Даниэле Гиларди
82'
|1
|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
|33
|зщ
|Адам Оберт
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
76'
|26
|зщ
|Йерри Мина
|28
|зщ
|Юкинари Сугавара
90+1'
|4
|пз
|Алессандро Романо
|8
|пз
|Мишель Адопо
90+1'
|39
|нп
|Алиу Фадера
76'
|18
|нп
|М'бала Нзола
63'
|31
|нп
|Поль Менди
63'
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
76'
|27
|пз
|Джозеф Литета
76'
|79
|пз
|Янис Массолен
90+1'
|19
|нп
|Яэль Трепи
90+1'
Запасные
|32
|вр
|Девис Васкес
|70
|вр
|Джорджо Де Марци
|22
|зщ
|Марио Эрмосо
|26
|зщ
|Леонардо Балерди
|63
|пз
|Алессандро Ди Нунцио
|78
|нп
|Манджу Камара
|12
|вр
|Ален Шерри
|23
|вр
|Борис Радунович
|24
|зщ
|Джузеппе Аурелио
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|21
|пз
|Роберто Гальярдини
|22
|пз
|Raphael Kofler
|32
|пз
|Иван Сулев
|9
|нп
|Кевин Карлос
|20
|нп
|Риккардо Черво
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Фабио Пизакане
Голы
М'бала Нзола
0:1
10'
Эмануэле Лулли
Науэль Молина
1:1
15'
Никколо Пизилли
Эмануэле Лулли
2:1
22'
Даниэль Мальдини
Адам Оберт
2:2
82'
Родригу Мора
Даниэле Гиларди
3:2
85'
Дониэлл Мален
4:2
87'
Наказания
Хуан Родригес
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рома - Кальяри, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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