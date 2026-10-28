Рома - Кальяри 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Рома 4 : 2 Кальяри События матча Рома - Кальяри 10' ⚽ М'Бала Нзола (0 - 1) Пенальти 15' ⚽ Эмануэле Лулли (1 - 1) 21' ⚽ Никколо Пизилли (2 - 1) 46' ⇄ Уэсли / Науэль Молина 56' ⇄ Родригу Мора / Мартен де Рон 56' ⇄ Дониэлл Мален / Сантьяго Кастро 63' ⇄ Пол Менди / М'Бала Нзола 76' ⇄ Даниэль Мальдини / Алиу Фадера 76' ⇄ Джозеф Литета / Алессандро Дейола 76' ⇄ Девин Ренш / Эмануэле Лулли 81' ⚽ Даниэль Мальдини (2 - 2) 82' ⇄ Даниэле Гиларди / Джанлука Манчини 85' ⚽ Родригу Мора (3 - 2) 87' ⚽ Дониэлл Мален (4 - 2) 90+1' ⇄ Янис Массолен / Мишель Адопо 90+1' ⇄ Яэль Трепи / Юкинари Сугавара 90+4' Хуан Родригес Составы команд Рома Рим Кальяри Кальяри 95 вр Пьерлуиджи Голлини 5 зщ Эван Н'Дика 23 зщ Джанлука Манчини 82' 3 зщ Константинос Кульеракис 4 пз Бриан Кристанте 61 пз Никколо Пизилли 18 пз Матиас Соуле 77 пз Эмануэле Лулли 76' 20 пз Науэль Молина 46' 15 пз Мартен де Рон 56' 9 нп Сантьяго Кастро 56' 43 зщ Уэсли Франса 46' 86 пз Родригу Мора 56' 14 нп Дониэлл Мален 56' 2 пз Девайн Ренш 76' 87 зщ Даниэле Гиларди 82' 1 вр Элия Каприле 2 зщ Зе Педру 33 зщ Адам Оберт 15 зщ Хуан Родригес 14 зщ Алессандро Дейола 76' 26 зщ Йерри Мина 28 зщ Юкинари Сугавара 90+1' 4 пз Алессандро Романо 8 пз Мишель Адопо 90+1' 39 нп Алиу Фадера 76' 18 нп М'бала Нзола 63' 31 нп Поль Менди 63' 70 пз Даниэль Мальдини 76' 27 пз Джозеф Литета 76' 79 пз Янис Массолен 90+1' 19 нп Яэль Трепи 90+1' Запасные 32 вр Девис Васкес 70 вр Джорджо Де Марци 22 зщ Марио Эрмосо 26 зщ Леонардо Балерди 63 пз Алессандро Ди Нунцио 78 нп Манджу Камара 12 вр Ален Шерри 23 вр Борис Радунович 24 зщ Джузеппе Аурелио 10 пз Якопо Фаццини 21 пз Роберто Гальярдини 22 пз Raphael Kofler 32 пз Иван Сулев 9 нп Кевин Карлос 20 нп Риккардо Черво Главные тренеры Джан Пьеро Гасперини Фабио Пизакане Голы М'бала Нзола 0:1 10' Эмануэле Лулли Науэль Молина 1:1 15' Никколо Пизилли Эмануэле Лулли 2:1 22' Даниэль Мальдини Адам Оберт 2:2 82' Родригу Мора Даниэле Гиларди 3:2 85' Дониэлл Мален 4:2 87' Наказания Хуан Родригес 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рома - Кальяри, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 9-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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