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Оренбург - Родина 28 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Оренбург
Оренбург
2 : 1
Родина
Родина
События матча Оренбург - Родина Москва
14'
Михаил Пыхчеев
32'
Егор Назаренко
46'
Джорди Томпсон / Дмитрий Рыбчинский
46'
Евгений Болотов / Руслан Куль
46'
Леон Мусаев / Андрей Егорычев
58'
Иван Тимошенко (0 - 1)
61'
Гедеон Гузина / Херссон Гонсалес
61'
Дамиан Пуэбла / Михаил Пыхчеев
62'
Жуан Сильва
63'
Солтмурад Бакаев / Артур Гарибян
66'
Икер Посо
66'
Артём Касимов
68'
Максим Сивис / Жуан Сильва
69'
Микаэль Наде / Дмитрий Тананеев
69'
Йорди Рейна / Икер Посо
74'
Дамиан Пуэбла (1 - 1)
77'
Ренат Голыбин (2 - 1)
78'
Магомедхабиб Абдусаламов / Артем Максименко
89'
Джорди Томпсон
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Родина
Москва
35РоссияврАлександр Дёгтев
38РоссиязщАртём Касимов
3РоссиязщДанила Ведерников
4РоссиязщДанила Хотулёв
44ПортугалиязщЖоау Силва
68'
11РоссияпзЕгор Назаренко
20РоссияпзДмитрий Рыбчинский
46'
80РоссияпзМихаил Пыхчеев
61'
7КолумбияпзХерссон Гонсалес
61'
27РоссияпзРенат Голыбин
78РоссиянпРуслан Куль
46'
57РоссияпзЕвгений Болотов
46'
10ЧилинпХорди Томпсон
46'
8АргентинапзДамиан Пуэбла
61'
30Босния и ГерцеговинанпГедеон Гузина
61'
24ФранциязщМаксим Сивис
68'
1РоссияврСергей Айдаров
26РоссиязщАртём Мещанинов
80РоссиязщСтанислав Бессмертный
19РоссиязщДмитрий Тананеев
69'
3РоссиязщЛео Гогличидзе
8ИспанияпзИкер Посо
69'
23РоссияпзКирилл Ушатов
5РоссияпзАндрей Егорычев
46'
77АрмениянпАртур Гарибян
62'
9РоссиянпАртём Максименко
78'
99РоссиянпИван Тимошенко
38РоссияпзЛеон Мусаев
46'
17РоссиянпСолтмурад Бакаев
62'
75ФранциязщМикаэль Наде
69'
10ПерунпЙорди Рейна
69'
18РоссиянпМагомедхабиб Абдусаламов
78'
Запасные
53РоссияврВячеслав Коробов
2РоссиязщСтанислав Поройков
26БолгариязщЭмил Ценов
5РоссиязщАлексей Татаев
6КолумбиязщДжон Паласиос
63РоссияпзОмар Минатулаев
67РоссияпзЯрослав Питинцев
71РоссияврИлья Свинов
55СловениязщМитя Крижан
15РоссиязщДмитрий Шадринцев
72РоссияпзАстемир Гордюшенко
95ГвинеянпКерфала Сиссоко
11АргентинанпБрайан Мансилья
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
ИспанияДжонатан Альба
Голы
Иван Тимошенко
Артём Максименко
0:1
58'
Дамиан Пуэбла
1:1
74'
Ренат Голыбин
Дамиан Пуэбла
2:1
77'
Наказания
Михаил Пыхчеев
14'
Егор Назаренко
32'
Жоау Силва
62'
Артём Касимов
66'
Икер Посо
66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Родина, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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