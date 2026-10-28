Оренбург - Родина 28 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Оренбург 2 : 1 Родина События матча Оренбург - Родина Москва 14' Михаил Пыхчеев 32' Егор Назаренко 46' ⇄ Джорди Томпсон / Дмитрий Рыбчинский 46' ⇄ Евгений Болотов / Руслан Куль 46' ⇄ Леон Мусаев / Андрей Егорычев 58' ⚽ Иван Тимошенко (0 - 1) 61' ⇄ Гедеон Гузина / Херссон Гонсалес 61' ⇄ Дамиан Пуэбла / Михаил Пыхчеев 62' Жуан Сильва 63' ⇄ Солтмурад Бакаев / Артур Гарибян 66' Икер Посо 66' Артём Касимов 68' ⇄ Максим Сивис / Жуан Сильва 69' ⇄ Микаэль Наде / Дмитрий Тананеев 69' ⇄ Йорди Рейна / Икер Посо 74' ⚽ Дамиан Пуэбла (1 - 1) 77' ⚽ Ренат Голыбин (2 - 1) 78' ⇄ Магомедхабиб Абдусаламов / Артем Максименко 89' Джорди Томпсон Составы команд Оренбург Оренбург Родина Москва 35 вр Александр Дёгтев 38 зщ Артём Касимов 3 зщ Данила Ведерников 4 зщ Данила Хотулёв 44 зщ Жоау Силва 68' 11 пз Егор Назаренко 20 пз Дмитрий Рыбчинский 46' 80 пз Михаил Пыхчеев 61' 7 пз Херссон Гонсалес 61' 27 пз Ренат Голыбин 78 нп Руслан Куль 46' 57 пз Евгений Болотов 46' 10 нп Хорди Томпсон 46' 8 пз Дамиан Пуэбла 61' 30 нп Гедеон Гузина 61' 24 зщ Максим Сивис 68' 1 вр Сергей Айдаров 26 зщ Артём Мещанинов 80 зщ Станислав Бессмертный 19 зщ Дмитрий Тананеев 69' 3 зщ Лео Гогличидзе 8 пз Икер Посо 69' 23 пз Кирилл Ушатов 5 пз Андрей Егорычев 46' 77 нп Артур Гарибян 62' 9 нп Артём Максименко 78' 99 нп Иван Тимошенко 38 пз Леон Мусаев 46' 17 нп Солтмурад Бакаев 62' 75 зщ Микаэль Наде 69' 10 нп Йорди Рейна 69' 18 нп Магомедхабиб Абдусаламов 78' Запасные 53 вр Вячеслав Коробов 2 зщ Станислав Поройков 26 зщ Эмил Ценов 5 зщ Алексей Татаев 6 зщ Джон Паласиос 63 пз Омар Минатулаев 67 пз Ярослав Питинцев 71 вр Илья Свинов 55 зщ Митя Крижан 15 зщ Дмитрий Шадринцев 72 пз Астемир Гордюшенко 95 нп Керфала Сиссоко 11 нп Брайан Мансилья Главные тренеры Ильдар Раушанович Ахметзянов Джонатан Альба Голы Иван Тимошенко Артём Максименко 0:1 58' Дамиан Пуэбла 1:1 74' Ренат Голыбин Дамиан Пуэбла 2:1 77' Наказания Михаил Пыхчеев 14' Егор Назаренко 32' Жоау Силва 62' Артём Касимов 66' Икер Посо 66'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Родина, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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