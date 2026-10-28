Оренбург - Родина 28 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Оренбург
2 : 1
Родина
События матча Оренбург - Родина Москва
14'
Михаил Пыхчеев
32'
Егор Назаренко
46'
⇄
Джорди Томпсон / Дмитрий Рыбчинский
46'
⇄
Евгений Болотов / Руслан Куль
46'
⇄
Леон Мусаев / Андрей Егорычев
58'
⚽
Иван Тимошенко (0 - 1)
61'
⇄
Гедеон Гузина / Херссон Гонсалес
61'
⇄
Дамиан Пуэбла / Михаил Пыхчеев
62'
Жуан Сильва
63'
⇄
Солтмурад Бакаев / Артур Гарибян
66'
Икер Посо
66'
Артём Касимов
68'
⇄
Максим Сивис / Жуан Сильва
69'
⇄
Микаэль Наде / Дмитрий Тананеев
69'
⇄
Йорди Рейна / Икер Посо
74'
⚽
Дамиан Пуэбла (1 - 1)
77'
⚽
Ренат Голыбин (2 - 1)
78'
⇄
Магомедхабиб Абдусаламов / Артем Максименко
89'
Джорди Томпсон
Составы команд
Оренбург
Оренбург
Родина
Москва
|35
|вр
|Александр Дёгтев
|38
|зщ
|Артём Касимов
|3
|зщ
|Данила Ведерников
|4
|зщ
|Данила Хотулёв
|44
|зщ
|Жоау Силва
68'
|11
|пз
|Егор Назаренко
|20
|пз
|Дмитрий Рыбчинский
46'
|80
|пз
|Михаил Пыхчеев
61'
|7
|пз
|Херссон Гонсалес
61'
|27
|пз
|Ренат Голыбин
|78
|нп
|Руслан Куль
46'
|57
|пз
|Евгений Болотов
46'
|10
|нп
|Хорди Томпсон
46'
|8
|пз
|Дамиан Пуэбла
61'
|30
|нп
|Гедеон Гузина
61'
|24
|зщ
|Максим Сивис
68'
|1
|вр
|Сергей Айдаров
|26
|зщ
|Артём Мещанинов
|80
|зщ
|Станислав Бессмертный
|19
|зщ
|Дмитрий Тананеев
69'
|3
|зщ
|Лео Гогличидзе
|8
|пз
|Икер Посо
69'
|23
|пз
|Кирилл Ушатов
|5
|пз
|Андрей Егорычев
46'
|77
|нп
|Артур Гарибян
62'
|9
|нп
|Артём Максименко
78'
|99
|нп
|Иван Тимошенко
|38
|пз
|Леон Мусаев
46'
|17
|нп
|Солтмурад Бакаев
62'
|75
|зщ
|Микаэль Наде
69'
|10
|нп
|Йорди Рейна
69'
|18
|нп
|Магомедхабиб Абдусаламов
78'
Запасные
|53
|вр
|Вячеслав Коробов
|2
|зщ
|Станислав Поройков
|26
|зщ
|Эмил Ценов
|5
|зщ
|Алексей Татаев
|6
|зщ
|Джон Паласиос
|63
|пз
|Омар Минатулаев
|67
|пз
|Ярослав Питинцев
|71
|вр
|Илья Свинов
|55
|зщ
|Митя Крижан
|15
|зщ
|Дмитрий Шадринцев
|72
|пз
|Астемир Гордюшенко
|95
|нп
|Керфала Сиссоко
|11
|нп
|Брайан Мансилья
Главные тренеры
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Джонатан Альба
Голы
Иван Тимошенко
Артём Максименко
0:1
58'
Дамиан Пуэбла
1:1
74'
Ренат Голыбин
Дамиан Пуэбла
2:1
77'
Наказания
Михаил Пыхчеев
14'
Егор Назаренко
32'
Жоау Силва
62'
Артём Касимов
66'
Икер Посо
66'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Оренбург - Родина, который состоялся 28 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок России 2026/27, 5-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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