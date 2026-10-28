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Венеция - Интер М 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
28 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Венеция
Интер М

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Венеция
Венеция
Интер М
Милан
1СербияврФилип Станкович
15БразилиязщЖуан Жесус
25МароккозщРедуан Халал
2АргентиназщМатиас Морено
70ИталиязщПаскуале Маццокки
18ФранцияпзАнтуан Эно
71ИспанияпзКике Перес
19ШвейцарияпзСимон Зом
26ХорватияпзТома Башич
10ЭквадорнпДжон Йебоа
45НигериянпАкор Адамс
49ИталияврИван Проведель
30БразилиязщКарлос Аугусто
31ГерманиязщЯнн Биссекк
95ИталиязщАлессандро Бастони
23ИталияпзНиколо Барелла
17ФранцияпзАнди Диуф
8ХорватияпзПетар Сучич
7ПольшапзПётр Зелиньски
32ИталияпзФедерико Димарко
94ИталиянпФранческо Эспозито
14Кот-д&#039;ИвуарнпАнж-Йоан Бонни
Главные тренеры
ИталияДавиде Никола
РумынияКристиан Киву
История личных встреч
03.12.2025Кубок Италии1/8 финалаИнтер М5 : 1Венеция
12.01.2025Италия — Серия А20-й турВенеция0 : 1Интер М
03.11.2024Италия — Серия А11-й турИнтер М1 : 0Венеция
22.01.2022Италия - Серия А23-й турИнтер М2 : 1Венеция
27.11.2021Италия - Серия А14-й турВенеция0 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М822
2
Лига чемпионов
Лацио822
3
Лига чемпионов
Рома818
4
Лига чемпионов
Милан818
5
Лига Европы
Комо817
6
Лига конференций
Ювентус814
7 Фрозиноне814
8 Торино813
9 Кальяри813
10 Наполи811
11 Аталанта810
12 Лечче89
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Дженоа87
17 Удинезе84
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Парма84
20
Зона вылета
Венеция83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Венеция
0%
Ничья
0%
Интер М
0%

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