Венеция - Интер М 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
28 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Лука Пайретто (Турин, Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Венеция
Венеция
Интер М
Милан
|1
|вр
|Филип Станкович
|15
|зщ
|Жуан Жесус
|25
|зщ
|Редуан Халал
|2
|зщ
|Матиас Морено
|70
|зщ
|Паскуале Маццокки
|18
|пз
|Антуан Эно
|71
|пз
|Кике Перес
|19
|пз
|Симон Зом
|26
|пз
|Тома Башич
|10
|нп
|Джон Йебоа
|45
|нп
|Акор Адамс
|49
|вр
|Иван Проведель
|30
|зщ
|Карлос Аугусто
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|23
|пз
|Николо Барелла
|17
|пз
|Анди Диуф
|8
|пз
|Петар Сучич
|7
|пз
|Пётр Зелиньски
|32
|пз
|Федерико Димарко
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|14
|нп
|Анж-Йоан Бонни
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Кристиан Киву
История личных встреч
|03.12.2025
|Кубок Италии
|1/8 финала
|5 : 1
|12.01.2025
|Италия — Серия А
|20-й тур
|0 : 1
|03.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 1
|27.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|8
|22
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|8
|14
|7
|Фрозиноне
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кальяри
|8
|13
|10
|Наполи
|8
|11
|11
|Аталанта
|8
|10
|12
|Лечче
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Дженоа
|8
|7
|17
|Удинезе
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Парма
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|3
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