Боруссия Д - Вердер 27 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
События матча Боруссия Дортмунд - Вердер
6'
⚽
Серу Гирасси (1 - 0)
17'
⚽
Карни Чукуэмека (2 - 0)
24'
Амос Пипер
49'
Джоуи Веерман
57'
Артур
59'
⇄
Сенне Линен / Марко Грюлль
59'
⇄
Митчелл Вайзер / Эрен Динкчи
59'
⇄
Никлас Фюллькруг / Седрик Иттен
59'
⇄
Людовит Рейс / Дариуш Стальмах
64'
Юлиан Рюэрсон
65'
⚽
Никлас Фюллькруг (2 - 1)Пенальти
68'
⚽
Никлас Фюллькруг (2 - 2)
71'
⇄
Марсель Забитцер / Джоуи Веерман
71'
⇄
Итан Нванери / Карни Чукуэмека
71'
⇄
Даниэль Свенссон / Юлиан Рюэрсон
84'
⇄
Фабиу Силва / Серу Гирасси
90+3'
⚽
Марсель Забитцер (3 - 2)
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия Д - Вердер, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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