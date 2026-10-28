Боруссия Д - Вердер 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 События матча Боруссия Дортмунд - Вердер 6' ⚽ Серу Гирасси (1 - 0) 17' ⚽ Карни Чукуэмека (2 - 0) 24' Амос Пипер 49' Джоуи Веерман 57' Артур 59' ⇄ Сенне Линен / Марко Грюлль 59' ⇄ Митчелл Вайзер / Эрен Динкчи 59' ⇄ Никлас Фюллькруг / Седрик Иттен 59' ⇄ Людовит Рейс / Дариуш Стальмах 64' Юлиан Рюэрсон 65' ⚽ Никлас Фюллькруг (2 - 1) Пенальти 68' ⚽ Никлас Фюллькруг (2 - 2) 71' ⇄ Марсель Забитцер / Джоуи Веерман 71' ⇄ Итан Нванери / Карни Чукуэмека 71' ⇄ Даниэль Свенссон / Юлиан Рюэрсон 84' ⇄ Фабиу Силва / Серу Гирасси 90+3' ⚽ Марсель Забитцер (3 - 2)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия Д - Вердер, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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