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Боруссия Д - Вердер 27 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026

Боруссия Д - Вердер 27.10.2026 Кубок Германии

События матча Боруссия Дортмунд - Вердер
6'
Серу Гирасси (1 - 0)
17'
Карни Чукуэмека (2 - 0)
24'
Амос Пипер
49'
Джоуи Веерман
57'
Артур
59'
Сенне Линен / Марко Грюлль
59'
Митчелл Вайзер / Эрен Динкчи
59'
Никлас Фюллькруг / Седрик Иттен
59'
Людовит Рейс / Дариуш Стальмах
64'
Юлиан Рюэрсон
65'
Никлас Фюллькруг (2 - 1)Пенальти
68'
Никлас Фюллькруг (2 - 2)
71'
Марсель Забитцер / Джоуи Веерман
71'
Итан Нванери / Карни Чукуэмека
71'
Даниэль Свенссон / Юлиан Рюэрсон
84'
Фабиу Силва / Серу Гирасси
90+3'
Марсель Забитцер (3 - 2)

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Боруссия Д - Вердер, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Германии 2026/27, 1/16 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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