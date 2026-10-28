Брэдфорд Сити - Питерборо Юнайтед 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Брэдфорд 2 : 0 Питерборо События матча Брэдфорд Сити - Питерборо Юнайтед 5' Маколей Гиллеспи 13' ⚽ Маколей Гиллеспи (1 - 0) 20' Рис Уэлч 28' Джордж Лапсли 31' Бобби Пойнтон 34' Каллум Коннолли 53' ⇄ Эйден Болдуин / Рис Уэлч 53' ⇄ Кейден Джексон / Кори О'Кифф 57' ⇄ Мэттью Гарбетт / Гарри Эшфилд 57' ⇄ Болу Шофовоке / Вернон Масара 57' ⇄ Джеймс Дорнелли / Карл Джонстон 59' Лукка Мендонса 60' ⇄ Адам Филлипс / Джордж Лапсли 61' ⇄ Уилл Суон / Бобби Пойнтон 66' ⇄ Харрисон Джонс / Брэндон Кхела 67' ⚽ Адам Филлипс (2 - 0) 68' ⇄ Деклан Фрит / Овура Эдвардс 69' ⇄ Киран Морган / Антони Сарчевич 73' Харли Миллс 86' Киран Морган Составы команд Брэдфорд Сити Брэдфорд Питерборо Юнайтед Питерборо 21 вр Джон Маккракен 2 зщ Рис Уэлч 53' 3 зщ Ибу Турей 5 зщ Макаулей Гиллесфи 6 зщ Каллум Коннолли 27 зщ Кори О'Киффи 53' 28 зщ Мэттью Пеннингтон 9 пз Jake Beesley 10 пз Энтони Сарчевич 68' 23 пз Бобби Пойнтон 60' 32 пз Джордж Лэпсли 60' 15 зщ Эйден Болдуин 53' 19 нп Кайден Джексон 53' 8 пз Адам Филлипс 60' 24 нп Уилл Суон 60' 22 пз Киран Морган 68' 1 вр Алекс Басс 12 зщ Джош Фини 18 зщ Lucca Mendonca 14 зщ Харли Миллс 8 зщ Brandon Khela 66' 2 пз Карл Роберт Джонстон 57' 45 пз Гарри Эшфилд 57' 17 пз Vernon Masara 57' 27 пз Danny Ormerod 10 нп Итан Уильямс 11 нп Овура Эдвардс 68' 33 зщ James Dornelly 57' 19 пз Boluwatife Shofowoke 57' 28 нп Мэттью Гарбетт 57' 7 пз Харрисон Джонс 66' 24 пз Declan Frith 68' Голы Макаулей Гиллесфи Каллум Коннолли 1:0 13' Адам Филлипс Jake Beesley 2:0 67' Наказания Макаулей Гиллесфи 5' Рис Уэлч 20' Джордж Лэпсли 28' Бобби Пойнтон 31' Каллум Коннолли 34' Lucca Mendonca 59' Харли Миллс 73' Киран Морган 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брэдфорд Сити - Питерборо Юнайтед, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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