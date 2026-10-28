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Брэдфорд Сити - Питерборо Юнайтед 27 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Брэдфорд
Брэдфорд
2 : 0
Питерборо
Питерборо
События матча Брэдфорд Сити - Питерборо Юнайтед
5'
Маколей Гиллеспи
13'
Маколей Гиллеспи (1 - 0)
20'
Рис Уэлч
28'
Джордж Лапсли
31'
Бобби Пойнтон
34'
Каллум Коннолли
53'
Эйден Болдуин / Рис Уэлч
53'
Кейден Джексон / Кори О'Кифф
57'
Мэттью Гарбетт / Гарри Эшфилд
57'
Болу Шофовоке / Вернон Масара
57'
Джеймс Дорнелли / Карл Джонстон
59'
Лукка Мендонса
60'
Адам Филлипс / Джордж Лапсли
61'
Уилл Суон / Бобби Пойнтон
66'
Харрисон Джонс / Брэндон Кхела
67'
Адам Филлипс (2 - 0)
68'
Деклан Фрит / Овура Эдвардс
69'
Киран Морган / Антони Сарчевич
73'
Харли Миллс
86'
Киран Морган
Составы команд
Брэдфорд Сити
Брэдфорд
Питерборо Юнайтед
Питерборо
21ШотландияврДжон Маккракен
2АнглиязщРис Уэлч
53'
3ГамбиязщИбу Турей
5АнглиязщМакаулей Гиллесфи
6АнглиязщКаллум Коннолли
27ИрландиязщКори О'Киффи
53'
28АнглиязщМэттью Пеннингтон
9АнглияпзJake Beesley
10АнглияпзЭнтони Сарчевич
68'
23АнглияпзБобби Пойнтон
60'
32АнглияпзДжордж Лэпсли
60'
15АнглиязщЭйден Болдуин
53'
19АнглиянпКайден Джексон
53'
8АнглияпзАдам Филлипс
60'
24АнглиянпУилл Суон
60'
22АнглияпзКиран Морган
68'
1АнглияврАлекс Басс
12АнглиязщДжош Фини
18АнглиязщLucca Mendonca
14АнглиязщХарли Миллс
8АнглиязщBrandon Khela
66'
2Северная ИрландияпзКарл Роберт Джонстон
57'
45УэльспзГарри Эшфилд
57'
17АнглияпзVernon Masara
57'
27АнглияпзDanny Ormerod
10АнглиянпИтан Уильямс
11АнглиянпОвура Эдвардс
68'
33АнглиязщJames Dornelly
57'
19АнглияпзBoluwatife Shofowoke
57'
28Новая ЗеландиянпМэттью Гарбетт
57'
7АнглияпзХаррисон Джонс
66'
24АнглияпзDeclan Frith
68'
Голы
Макаулей Гиллесфи
Каллум Коннолли
1:0
13'
Адам Филлипс
Jake Beesley
2:0
67'
Наказания
Макаулей Гиллесфи
5'
Рис Уэлч
20'
Джордж Лэпсли
28'
Бобби Пойнтон
31'
Каллум Коннолли
34'
Lucca Mendonca
59'
Харли Миллс
73'
Киран Морган
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Брэдфорд Сити - Питерборо Юнайтед, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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