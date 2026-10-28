Флитвуд Таун - Арсенал 27 октября обзор матча Дата публикации: 28-10-2026 Флитвуд Таун 1 : 1 5 : 3 Арсенал События матча Флитвуд Таун - Арсенал 21' ⚽ Аарон Лупало-Би (1 - 0) 46' ⇄ Мартин Эдегор / Марли Сэлмон 46' ⇄ Бен Уайт / Юрриен Тимбер 50' ⚽ Виктор Дьёкереш (1 - 1) 54' Криспин Маклин 66' ⇄ Адам Мерфи / Криспин Маклин 66' ⇄ Ронан Кофлан / Чед Эванс 66' ⇄ Эберечи Эзе / Кидах О'Нил 74' Джейк Бэтти 74' ⇄ Энди Кэннон / Марк Хелм 82' ⇄ Бруно Гимарайнс / Мартин Субименди 82' ⇄ Эзри Конса / Майлз Льюис-Скелли 82' ⇄ Уилл Дейвис / Аарон Лупало-Би 85' Макс Дауман Прямое удаление 86' Энди Кэннон Составы команд Флитвуд Таун Флитвуд Арсенал Лондон 1 вр Jay Lynch 26 зщ Shaun Rooney 6 зщ Рис Беннетт 5 зщ Finley Potter 16 зщ Конор Хоги 24 зщ Джейк Бэтти 27 пз Crispin McLean 66' 4 пз Харрисон Нил 10 пз Марк Хельм 74' 17 нп Чед Эванс 66' 20 нп Aaron Loupalo-Bi 82' 15 пз Адам Мёрфи 66' 19 нп Ronan Coughlan 66' 7 пз Энди Кэннон 74' 9 нп Will Davies 82' 30 вр Иллан Мелье 12 зщ Юрриен Тимбер 46' 89 зщ Марли Сэлмон 46' 3 зщ Кристьян Москера 5 зщ Пьеро Инкапье 36 пз Мартин Субименди 82' 49 пз Майлз Льюис-Скелли 82' 56 нп Макс Доумен 53 нп Кейдак О'Нилл 66' 29 нп Кай Хаверц 14 нп Виктор Дьёкереш 4 зщ Бен Уайт 46' 8 пз Мартин Эдегор 46' 10 пз Эберечи Эзе 66' 15 зщ Эзри Конса 82' 39 пз Бруно Гимарайнс 82' Запасные 22 вр Джеймс Прадик 3 зщ Дэнни Эндрю 29 пз Raffaele Cirino 11 нп Джошуа Томас 28 Josh Robertson 13 вр Кепа Аррисабалага 74 пз Маалик Хаши 43 нп Андре Харриман-Аннус 60 Marcell Washington Главные тренеры Микель Артета Голы Aaron Loupalo-Bi Харрисон Нил 1:0 21' Виктор Дьёкереш 1:1 50' Послематчевые пенальти Ronan Coughlan 1:0 Мартин Эдегор 1:1 Харрисон Нил 2:1 Кай Хаверц 2:2 Will Davies 3:2 Виктор Дьёкереш 3:3 Энди Кэннон 4:3 Бруно Гимарайнс 4:3 Конор Хоги 5:3 Наказания Crispin McLean 54' Джейк Бэтти 74' Макс Доумен 85' Энди Кэннон 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Флитвуд Таун - Арсенал, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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