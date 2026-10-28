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Флитвуд Таун - Арсенал 27 октября обзор матча

Дата публикации: 28-10-2026
Флитвуд Таун
Флитвуд Таун
1 : 15 : 3
Арсенал
Арсенал
События матча Флитвуд Таун - Арсенал
21'
Аарон Лупало-Би (1 - 0)
46'
Мартин Эдегор / Марли Сэлмон
46'
Бен Уайт / Юрриен Тимбер
50'
Виктор Дьёкереш (1 - 1)
54'
Криспин Маклин
66'
Адам Мерфи / Криспин Маклин
66'
Ронан Кофлан / Чед Эванс
66'
Эберечи Эзе / Кидах О'Нил
74'
Джейк Бэтти
74'
Энди Кэннон / Марк Хелм
82'
Бруно Гимарайнс / Мартин Субименди
82'
Эзри Конса / Майлз Льюис-Скелли
82'
Уилл Дейвис / Аарон Лупало-Би
85'
Макс ДауманПрямое удаление
86'
Энди Кэннон
Составы команд
Флитвуд Таун
Флитвуд
Арсенал
Лондон
1АнглияврJay Lynch
26ШотландиязщShaun Rooney
6АнглиязщРис Беннетт
5АнглиязщFinley Potter
16Северная ИрландиязщКонор Хоги
24АнглиязщДжейк Бэтти
27АнглияпзCrispin McLean
66'
4АнглияпзХаррисон Нил
10АнглияпзМарк Хельм
74'
17УэльснпЧед Эванс
66'
20АнглиянпAaron Loupalo-Bi
82'
15ИрландияпзАдам Мёрфи
66'
19ИрландиянпRonan Coughlan
66'
7АнглияпзЭнди Кэннон
74'
9АнглиянпWill Davies
82'
30ФранцияврИллан Мелье
12НидерландызщЮрриен Тимбер
46'
89АнглиязщМарли Сэлмон
46'
3ИспаниязщКристьян Москера
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
36ИспанияпзМартин Субименди
82'
49АнглияпзМайлз Льюис-Скелли
82'
56АнглиянпМакс Доумен
53Северная ИрландиянпКейдак О'Нилл
66'
29ГерманиянпКай Хаверц
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
4АнглиязщБен Уайт
46'
8НорвегияпзМартин Эдегор
46'
10АнглияпзЭберечи Эзе
66'
15АнглиязщЭзри Конса
82'
39БразилияпзБруно Гимарайнс
82'
Запасные
22УэльсврДжеймс Прадик
3АнглиязщДэнни Эндрю
29МонтсерратпзRaffaele Cirino
11УэльснпДжошуа Томас
28АнглияJosh Robertson
13ИспанияврКепа Аррисабалага
74АнглияпзМаалик Хаши
43АнглиянпАндре Харриман-Аннус
60АнглияMarcell Washington
Главные тренеры
ИспанияМикель Артета
Голы
Aaron Loupalo-Bi
Харрисон Нил
1:0
21'
Виктор Дьёкереш
1:1
50'
Послематчевые пенальти
Ronan Coughlan
1:0
Мартин Эдегор
1:1
Харрисон Нил
2:1
Кай Хаверц
2:2
Will Davies
3:2
Виктор Дьёкереш
3:3
Энди Кэннон
4:3
Бруно Гимарайнс
4:3
Конор Хоги
5:3
Наказания
Crispin McLean
54'
Джейк Бэтти
74'
Макс Доумен
85'
Энди Кэннон
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Флитвуд Таун - Арсенал, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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