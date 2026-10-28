Флитвуд Таун - Арсенал 27 октября обзор матча
Дата публикации: 28-10-2026
Флитвуд Таун
1 : 15 : 3
Арсенал
События матча Флитвуд Таун - Арсенал
21'
⚽
Аарон Лупало-Би (1 - 0)
46'
⇄
Мартин Эдегор / Марли Сэлмон
46'
⇄
Бен Уайт / Юрриен Тимбер
50'
⚽
Виктор Дьёкереш (1 - 1)
54'
Криспин Маклин
66'
⇄
Адам Мерфи / Криспин Маклин
66'
⇄
Ронан Кофлан / Чед Эванс
66'
⇄
Эберечи Эзе / Кидах О'Нил
74'
Джейк Бэтти
74'
⇄
Энди Кэннон / Марк Хелм
82'
⇄
Бруно Гимарайнс / Мартин Субименди
82'
⇄
Эзри Конса / Майлз Льюис-Скелли
82'
⇄
Уилл Дейвис / Аарон Лупало-Би
85'
Макс ДауманПрямое удаление
86'
Энди Кэннон
Составы команд
Флитвуд Таун
Флитвуд
Арсенал
Лондон
|1
|вр
|Jay Lynch
|26
|зщ
|Shaun Rooney
|6
|зщ
|Рис Беннетт
|5
|зщ
|Finley Potter
|16
|зщ
|Конор Хоги
|24
|зщ
|Джейк Бэтти
|27
|пз
|Crispin McLean
66'
|4
|пз
|Харрисон Нил
|10
|пз
|Марк Хельм
74'
|17
|нп
|Чед Эванс
66'
|20
|нп
|Aaron Loupalo-Bi
82'
|15
|пз
|Адам Мёрфи
66'
|19
|нп
|Ronan Coughlan
66'
|7
|пз
|Энди Кэннон
74'
|9
|нп
|Will Davies
82'
|30
|вр
|Иллан Мелье
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
46'
|89
|зщ
|Марли Сэлмон
46'
|3
|зщ
|Кристьян Москера
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|36
|пз
|Мартин Субименди
82'
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
82'
|56
|нп
|Макс Доумен
|53
|нп
|Кейдак О'Нилл
66'
|29
|нп
|Кай Хаверц
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|4
|зщ
|Бен Уайт
46'
|8
|пз
|Мартин Эдегор
46'
|10
|пз
|Эберечи Эзе
66'
|15
|зщ
|Эзри Конса
82'
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
82'
Запасные
|22
|вр
|Джеймс Прадик
|3
|зщ
|Дэнни Эндрю
|29
|пз
|Raffaele Cirino
|11
|нп
|Джошуа Томас
|28
|Josh Robertson
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|74
|пз
|Маалик Хаши
|43
|нп
|Андре Харриман-Аннус
|60
|Marcell Washington
Главные тренеры
|Микель Артета
Голы
Aaron Loupalo-Bi
Харрисон Нил
1:0
21'
Виктор Дьёкереш
1:1
50'
Послематчевые пенальти
Ronan Coughlan
1:0
Мартин Эдегор
1:1
Харрисон Нил
2:1
Кай Хаверц
2:2
Will Davies
3:2
Виктор Дьёкереш
3:3
Энди Кэннон
4:3
Бруно Гимарайнс
4:3
Конор Хоги
5:3
Наказания
Crispin McLean
54'
Джейк Бэтти
74'
Макс Доумен
85'
Энди Кэннон
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Флитвуд Таун - Арсенал, который состоялся 27 октября 2026 года, в рамках турнира: Кубок Англии 2026/27, 1/8 финала. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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