Спартак М - Рубин 28 Октября прямая трансляция
28 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
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Составы команд
Спартак М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Франк Артига
История личных встреч
|18.10.2026
|Альфа-Банк Российская Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|19.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 2-й тур
|1 : 1 5 : 3
|08.07.2026
|Товарищеские матчи (клубы) — 2026
|0 : 0
|11.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|23.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 2
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|31.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 1
|05.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 4
|16.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Спартак М
|4
|10
|2
|Оренбург
|4
|7
|3
|Рубин
|4
|4
|4
|Родина
|4
|3
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо М
|4
|9
|2
|Краснодар
|4
|7
|3
|Факел
|5
|6
|4
|Ахмат
|5
|5
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|11
|2
|Балтика
|4
|6
|3
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Динамо Мх
|4
|1
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ростов
|4
|9
|2
|Акрон
|4
|7
|3
|ЦСКА
|4
|5
|4
|Локомотив М
|4
|3
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