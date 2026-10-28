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Спартак М - Рубин 28 Октября прямая трансляция

28 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Fonbet Кубок России, Группа A. 5-й тур
Спартак М
Рубин

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Составы команд
Спартак М
Москва
Рубин
Казань
Главные тренеры
ИспанияХуан Карлос Карседо
ИспанияФранк Артига
История личных встреч
18.10.2026Альфа-Банк Российская Премьер-лига11-й турСпартак М4 : 0Рубин
19.08.2026Fonbet Кубок РоссииГруппа A. 2-й турРубин1 : 1 5 : 3Спартак М
08.07.2026Товарищеские матчи (клубы) — 2026Спартак М0 : 0Рубин
11.05.2026Мир Российская Премьер-лига29-й турСпартак М2 : 1Рубин
23.08.2025Мир Российская Премьер-лига6-й турРубин0 : 2Спартак М
09.03.2025Мир Российская Премьер-лига20-й турРубин2 : 1Спартак М
31.08.2024Мир Российская Премьер-лига7-й турСпартак М1 : 0Рубин
19.05.2024Мир Российская Премьер-лига29-й турСпартак М3 : 1Рубин
05.08.2023Мир Российская Премьер-лига3-й турРубин1 : 4Спартак М
16.04.2022Россия — Премьер-Лига25-й турСпартак М1 : 1Рубин
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Спартак М410
2 Оренбург47
3 Рубин44
4 Родина43
Группа B
КомандаИО
1 Динамо М49
2 Краснодар47
3 Факел56
4 Ахмат55
Группа C
КомандаИО
1 Зенит411
2 Балтика46
3 Крылья Советов46
4 Динамо Мх41
Группа D
КомандаИО
1 Ростов49
2 Акрон47
3 ЦСКА45
4 Локомотив М43
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Спартак М
100%
Ничья
0%
Рубин
0%

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