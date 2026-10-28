Байер - Нюрнберг 28 Октября прямая трансляция
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
28 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/16 финала
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Составы команд
Байер
Леверкузен
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
История личных встреч
|20.04.2019
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|03.12.2018
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|1 : 1
|20.04.2014
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 4
|30.11.2013
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|3 : 0
|04.05.2013
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 2
|01.12.2012
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 0
|05.05.2012
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 4
|17.12.2011
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 3
|05.02.2011
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|19.09.2010
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
1-й раунд
| Санкт-Тёнис
Айнтрахт Ф
|0 : 11
| Вальдхоф
Кайзерслаутерн
|0 : 1 ДВ
| Пройссен Мюнстер
Карлсруэ
|1 : 2
| Ганза Р
Штутгарт
|0 : 4
| Веен
Байер
|0 : 4
| Энерги
Аугсбург
|0 : 2
| Дуйсбург
Эльферсберг
|1 : 3
| Ганза Л
Вердер
|0 : 3
| Хемелинген
Ганновер-96
|1 : 9
| Виктория 1904
Нюрнберг
|1 : 1 4 : 5
| Эрцгебирге
Хоффенхайм
|0 : 4
| Саарбрюккен
Герта
|1 : 1 2 : 4
| Мюнхен-1860
Хольштайн
|0 : 2
| Зонненхоф Гроссаспах
Арминия
|2 : 2 3 : 0
| Айнтрахт Трир
РБ Лейпциг
|0 : 6
| Гройтер Фюрт
Бохум
|1 : 2
| Еддело
Хайденхайм
|5 : 2
| Кришов
Майнц
|0 : 9
| Вестфалия Ринерн
Динамо Др
|0 : 6
| Балингер
Магдебург
|0 : 4
| Карл Цейсс
Дармштадт 98
|1 : 2
| Шотт
Боруссия М
|0 : 5
| Айнтрахт Б
Унион
|2 : 4
| Рот-Вайсс Эс
Санкт-Паули
|2 : 0
| Феникс Любек
Падерборн 07
|2 : 4
| Фортуна
Фрайбург
|1 : 5
| Ферль
Гамбург
|0 : 3
| Альтглинике
Вольфсбург
|3 : 3 5 : 6
| Вюрцбургер Киккерс
Кёльн
|1 : 2
| Галлешер
Шальке-04
|2 : 5 ДВ
| ХЕБК Гамбург
Боруссия Д
|0 : 5
| Оснабрюк
Бавария
|1 : 4
1/16 финала
| Гамбург
Айнтрахт Ф
|27.10
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|27.10
| Зонненхоф Гроссаспах
Аугсбург
|27.10
| Бохум
Майнц
|27.10
| Кёльн
Унион
|27.10
| Эльферсберг
Дармштадт 98
|27.10
| Боруссия Д
Вердер
|27.10
| Боруссия М
Карлсруэ
|27.10
| Динамо Др
Шальке-04
|28.10
| Еддело
Герта
|28.10
| Фрайбург
Вольфсбург
|28.10
| Падерборн 07
Штутгарт
|28.10
| Хольштайн
Хоффенхайм
|28.10
| Ганновер-96
Кайзерслаутерн
|28.10
| Бавария
Магдебург
|28.10
| Байер
Нюрнберг
|28.10
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