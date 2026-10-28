Милан - Болонья 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
28 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Милан
Милан
Болонья
Болонья
|16
|вр
|Мик Меньян
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|23
|зщ
|Фикайо Томори
|33
|зщ
|Давиде Бартезаги
|30
|пз
|Ардон Яшари
|80
|пз
|Юнус Муса
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
|2
|пз
|Первис Эступиньян
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|11
|нп
|Кристиан Пулишич
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|20
|зщ
|Надир Цортеа
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|16
|зщ
|Николо Казале
|3
|зщ
|Артюр Теат
|4
|пз
|Томмазо Побега
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Федерико Бернардески
|21
|пз
|Йенс Одгор
|11
|пз
|Самюэль Мбангула
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|03.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 3
|14.09.2025
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|14.05.2025
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
|09.05.2025
|Италия — Серия А
|36-й тур
|3 : 1
|27.02.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|27.01.2024
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 2
|21.08.2023
|Италия - Серия А
|1-й тур
|0 : 2
|15.04.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 30-й тур
|1 : 1
|27.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 3-й тур
|2 : 0
|04.04.2022
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|8
|22
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|8
|14
|7
|Фрозиноне
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кальяри
|8
|13
|10
|Наполи
|8
|11
|11
|Аталанта
|8
|10
|12
|Лечче
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Дженоа
|8
|7
|17
|Удинезе
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Парма
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|3
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