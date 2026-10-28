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Милан - Болонья 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 80018
28 Октября 2026 года в 20:30 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Милан
Болонья

Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Милан
Милан
Болонья
Болонья
16ФранцияврМик Меньян
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
23АнглиязщФикайо Томори
33ИталиязщДавиде Бартезаги
30ШвейцарияпзАрдон Яшари
80СШАпзЮнус Муса
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
20АнглиянпОмари Хатчинсон
11СШАнпКристиан Пулишич
1ПольшаврЛукаш Скорупски
36ИталиязщМаттео Дармиан
20ИталиязщНадир Цортеа
33ИспаниязщХуан Миранда
16ИталиязщНиколо Казале
3БельгиязщАртюр Теат
4ИталияпзТоммазо Побега
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
10ИталияпзФедерико Бернардески
21ДанияпзЙенс Одгор
11БельгияпзСамюэль Мбангула
Главные тренеры
ПортугалияРубен Аморим
ИталияРаффаэле Палладино
История личных встреч
03.02.2026Италия — Серия А23-й турБолонья0 : 3Милан
14.09.2025Италия — Серия А3-й турМилан1 : 0Болонья
14.05.2025Кубок ИталииФиналМилан0 : 1Болонья
09.05.2025Италия — Серия А36-й турМилан3 : 1Болонья
27.02.2025Италия — Серия А9-й турБолонья2 : 1Милан
27.01.2024Италия - Серия А22-й турМилан2 : 2Болонья
21.08.2023Италия - Серия А1-й турБолонья0 : 2Милан
15.04.2023Италия - Серия АСерия А. 30-й турБолонья1 : 1Милан
27.08.2022Италия - Серия АСерия А. 3-й турМилан2 : 0Болонья
04.04.2022Италия - Серия А31-й турМилан0 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М822
2
Лига чемпионов
Лацио822
3
Лига чемпионов
Рома818
4
Лига чемпионов
Милан818
5
Лига Европы
Комо817
6
Лига конференций
Ювентус814
7 Фрозиноне814
8 Торино813
9 Кальяри813
10 Наполи811
11 Аталанта810
12 Лечче89
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Дженоа87
17 Удинезе84
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Парма84
20
Зона вылета
Венеция83
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Милан
0%
Ничья
100%
Болонья
0%

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