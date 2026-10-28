Монца - Наполи 28 Октября прямая трансляция
Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
28 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Стартовый состав
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Составы команд
Монца
Монца
Наполи
Неаполь
|1
|вр
|Ноэль Тёрнквист
|2
|зщ
|Саба Гогличидзе
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|47
|нп
|Дани Мота
|46
|нп
|Джей Робинсон
|9
|нп
|Гуштаву Варела
|1
|вр
|Алекс Мерет
|16
|зщ
|Рафа Марин
|22
|зщ
|Джованни Ди Лоренцо
|17
|зщ
|Матиас Оливера
|35
|зщ
|Лука Марьянуччи
|11
|пз
|Кевин Де Брёйне
|8
|пз
|Скотт Мактоминей
|68
|пз
|Станислав Лоботка
|21
|нп
|Маттео Политано
|70
|нп
|Ноа Ланг
|19
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|19.04.2025
|Италия — Серия А
|33-й тур
|0 : 1
|29.09.2024
|Италия — Серия А
|6-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|29.12.2023
|Италия - Серия А
|18-й тур
|0 : 0
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|21.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 2-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|8
|22
| 2
Лига чемпионов
|Лацио
|8
|22
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|8
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|8
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|8
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|8
|14
|7
|Фрозиноне
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кальяри
|8
|13
|10
|Наполи
|8
|11
|11
|Аталанта
|8
|10
|12
|Лечче
|8
|9
|13
|Болонья
|8
|8
|14
|Сассуоло
|8
|8
|15
|Монца
|8
|7
|16
|Дженоа
|8
|7
|17
|Удинезе
|8
|4
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|8
|4
| 19
Зона вылета
|Парма
|8
|4
| 20
Зона вылета
|Венеция
|8
|3
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