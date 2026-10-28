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Монца - Наполи 28 Октября прямая трансляция

Стадион: Ю-Пауэр (Монца, Италия), вместимость: 18568
28 Октября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 9-й тур
Главный судья: Джованни Айрольди (Мольфетта, Италия);
Монца
Наполи

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Монца
Монца
Наполи
Неаполь
1ШвецияврНоэль Тёрнквист
2ГрузиязщСаба Гогличидзе
44ИталиязщАндреа Карбони
60ИталиязщЭдди Куадио
19ИталияпзСамуэле Биринделли
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
7ПортугалияпзРикарду Мангаш
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
47ПортугалиянпДани Мота
46АнглиянпДжей Робинсон
9ПортугалиянпГуштаву Варела
1ИталияврАлекс Мерет
16ИспаниязщРафа Марин
22ИталиязщДжованни Ди Лоренцо
17УругвайзщМатиас Оливера
35ИталиязщЛука Марьянуччи
11БельгияпзКевин Де Брёйне
8ШотландияпзСкотт Мактоминей
68СловакияпзСтанислав Лоботка
21ИталиянпМаттео Политано
70НидерландынпНоа Ланг
19ДаниянпРасмус Хойлунд
Главные тренеры
ХорватияИван Юрич
ИталияМассимилиано Аллегри
История личных встреч
19.04.2025Италия — Серия А33-й турМонца0 : 1Наполи
29.09.2024Италия — Серия А6-й турНаполи2 : 0Монца
07.04.2024Италия - Серия А31-й турМонца2 : 4Наполи
29.12.2023Италия - Серия А18-й турНаполи0 : 0Монца
14.05.2023Италия - Серия АСерия А. 35-й турМонца2 : 0Наполи
21.08.2022Италия - Серия АСерия А. 2-й турНаполи4 : 0Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М822
2
Лига чемпионов
Лацио822
3
Лига чемпионов
Рома818
4
Лига чемпионов
Милан818
5
Лига Европы
Комо817
6
Лига конференций
Ювентус814
7 Фрозиноне814
8 Торино813
9 Кальяри813
10 Наполи811
11 Аталанта810
12 Лечче89
13 Болонья88
14 Сассуоло88
15 Монца87
16 Дженоа87
17 Удинезе84
18
Зона вылета
Фиорентина84
19
Зона вылета
Парма84
20
Зона вылета
Венеция83
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Монца
0%
Ничья
0%
Наполи
0%

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